«Избавь от лукавого». В Москве майданщики провели акцию у белорусского посольства

30.11.2020, Москва, Максим Карпенко

В Москве у Церкви Космы и Дамиана, что неподалеку от Посольства Белоруссии, прошла акция белорусских майданщиков.

Собравшиеся несколько десятков активистов держали в руках бело-красно-белые флаги и плакаты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Беломайданщики по лозунг «живе Беларусь» требовали отставки президента страны Александра Лукашенко, освобождения задержанных силовиками участников акций протеста в Белоруссии и прекращения «репрессий».

Одна из участниц мероприятия принесла с собой плакат с надписью «Избавь от лукавого», на котором был нарисован президент Лукашенко в образе дьявола.

Акция продлилась порядка двух часов – за это время количество участников постепенно то увеличивалось, то уменьшалось, в итоге сократившись до десятка человек. При этом, полиция не пыталась разогнать митинг, а лишь сфотографировала некоторых его участников с плакатами и бело-красно-белыми флагами.