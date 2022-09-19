Избежавший наказания либеральный блогер мечтает уехать жить в Сербию

19.09.2022  19:52 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, экстремизм, Эмиграция


Блогер Юрий Хованский, подозревавшийся недавно в оправдании терроризма, хочет уехать жить в Сербию. Места «гнездования» беглых российских оппозиционеров его не устраивают.

Об этом он заявил в интервью скандальной тележурналистке Ксении Собчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Блогер Юрий Хованский, подозревавшийся недавно в оправдании терроризма, хочет уехать жить в Сербию. Места...

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«Рига точно нет. Я русский человек, там русских не любят. Относительно Тбилиси и Еревана, я не люблю восточный менталитет… У меня друг ездил недавно в Грузию. Там крайне проукраинские настроения. Он просто банально боялся за машину с русскими номерами, потому что там крайне радикализированное общество в плане происходящего сейчас в стране. А Сербии нас считают более успешными старшими братьями. Я сколько ни спрашивал людей, которые там были, сколько ни читал, там именно: русский – молодец. Они до сих пор не могут простить НАТО бомбежки и полностью за нас. Там не придется как Фейсу (российский рэпер – Ред.)на коленях ползать в Варшаве, рвать на себе волосы и говорить: простите меня за то, что я русский. Мне не за что извиняться. Что я должен, как камикадзе уехать в Чехию и сидеть, кричать: найдите этих ублюдков, найдите родителей этих ублюдков, убейте всех в этой машине и в этой. Я таким заниматься не собираюсь. Просто хочется спокойной жизни», – сказал Хованский.


С лета прошлого года Хованский находится под следствием по подозрению в оправдании терроризма. Он сочинил издевательскую песню о жертвах Норд-Оста с призывами убивать детей. Спустя год суд смягчил ему статью, а потом прекратил дело в связи с истечением сроков давности. Блогер был также исключен из реестра иноагентов. Хованский имеет в либеральной среде репутацию беспринципного человека, но в целом принадлежит к либеральной тусовке.

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