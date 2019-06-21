Избиратель Зеленского Червоненко: На Украине неизбежен югославский сценарий

21.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Вместо исполнения своих предвыборных обещаний президент Украины Владимир Зеленский озабочен сохранением рейтингов и сохранением политического курса своего предшественника.

При этом, команда Зеленского на порядок уступает в компетентности даже окружению Порошенко.

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Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявили экс-глава информационного департамента МИД Украины, эксперт-международник Олег Волошин и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он (Владимир Зеленский – прим. ред.) думает о рейтингах. А думая о рейтингах невозможно остановить войну. Ещё ни один президент не останавливал ни одну войну, думая о том, чтобы понравиться всем избирателям. Если бы де Голль думал о рейтингах – он бы никогда не остановил войну в Алжире, на него даже покушения за это были.

Люди, когда голосовали за Зеленского, по крайней мере, такие как я, на Юго-Востоке, в Одессе, Николаеве, Харькове, и так далее – они явно голосовали не за войну. Потому что все, кто хотел продолжения курса Порошенко – голосовали за Петра Алексеевича. Поэтому совершенно удивительно, что сегодня мы видим продолжение того же курса, хотя голосовали совсем за противоположное», – отметил Волошин.

В свою очередь, Евгений Червоненко подчеркнул, что «новая» команда Владимира Зеленского гораздо хуже, чем была в своё время у Петра Порошенко.

«Я во многом разочарован, потому что смотрю на эти списки – это повторение «новых лиц» тогда (в 2014 году – прим. ред.), только ещё хуже, сейчас придут много соросовских, много модных, перекрашенные порошенковские. Я вижу полную непрофессиональность команды, они не готовы выходить и играть в хоккей в большой политике с суперпрофессионалами, где нет пощады, где цена – жизнь людей», – сказал он.

По мнению эксперта, если Владимир Зеленский не решит основные проблемы быстро и эффективно, то в скором времени Украина повторит судьбу Югославии.

«Я не молчал при Порошенко, я не собираюсь бежать и лупиться в десна Зеленскому, он уже сошёл со сцены Дворца Украина. Мы ему будем говорить правду в глаза. Потому что за всем этим креативом, кутерьмой, борьбой рейтингов – моя страна летит в пропасть. Мне надоело, когда вип-спикеры и политиканы отрабатывают деньги, а не доказывают реальную идею.

Я хочу, чтобы все поняли, что в этом году у нас вызовы, после которых мы можем разорваться.

Первого сентября дефолт, уже полный, а не технический, «Укрзализныци». У нас в этом году 16 миллиардов выплат и судьба трубы.

Не хочу быть плохим пророком, но с моим стажем госслужбы могу сказать: если мы потеряем трубу, или она перейдёт к какому-то заинтересованному иностранному инвестору – нас ждёт югославский вариант», – резюмировал Червоненко.