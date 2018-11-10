Избирательные бюллетени в Донбассе перевели на украинский язык

10.11.2018, Луганск, Михаил Рябов

Военнослужащие армии ЛНР на передовой уже приняли участие в выборах главы республики, которые для обычных граждан состоятся завтра, в воскресенье 11 ноября. Бюллетени содержат данные не только на русском языке, но и перевод на украинский.

Об этом в своем блоге сообщает военкор Сергей Белоус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера началось голосование для бойцов на передовой в ЛНР. Вот как выглядит избирательный бюллетень. Даже на украинский перевод есть», – пишет Белоус.

Напомним, что Украина и страны Запада отказались признавать выборы в республиках Донбасса. Киев требует, чтобы кампания проводилась по украинским законам и с участием украинских националистических партий, представители которых участвуют в карательной операции по подавлению русского восстания в Донецке и Луганске.