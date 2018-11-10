//exit;
10.11.2018, Луганск, Михаил Рябов
 
Выборы, Донбасс
Просмотров:

Избирательные бюллетени в Донбассе перевели на украинский язык

Военнослужащие армии ЛНР на передовой уже приняли участие в выборах главы республики, которые для обычных граждан состоятся завтра, в воскресенье 11 ноября. Бюллетени содержат данные не только на русском языке, но и перевод на украинский.

Об этом в своем блоге сообщает военкор Сергей Белоус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вчера началось голосование для бойцов на передовой в ЛНР. Вот как выглядит избирательный бюллетень. Даже на украинский перевод есть», – пишет Белоус.

Напомним, что Украина и страны Запада отказались признавать выборы в республиках Донбасса. Киев требует, чтобы кампания проводилась по украинским законам и с участием украинских националистических партий, представители которых участвуют в карательной операции по подавлению русского восстания в Донецке и Луганске.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть