Избит вероятный преемник Навального

31.08.2020, Москва, Максим Карпенко

В Москве избили оппозиционера Егора Жукова, которого либералы рассматривали как сменщика Алексея Навального.

Как сообщил журналистам соратник Жукова Евгений Овчаров, нападение произошло около дома Егора, когда тот возвращался после участия в одном из эфиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Егор Жуков вечером был гостем на стриме у Максима Каца. Возвращаясь домой, около 22 часов на Егора напали двое. Ничего не говорили. Начали избивать. Нанесли несколько ударов… Угрозы поступают постоянно, с прошлого года после кампании в Мосгордуму. В прошлый раз нападение произошло после эфира на Эхе Москвы, где Егор критиковал, в том числе Дегтярева. У Каца говорили про муниципальные кампании», – заявил Овчаров.

Жуков уже написал заявление в полицию, где заявил о причинении нападавшими тяжких телесных повреждений, пожаловался на плохое самочувствие и напомнил, что месяц назад его также избили на улице.

После осмотра врача скорой Жукова госпитализировали. Врачи диагностировали ему травму головы.

В аккаунте Жукова говорится, что на оппозиционера напали «титушки». Этот термин использовался при событиях на Украине в 2013-14 годах. Его применения сторонниками Жукова раскритиковал в своем блоге политолог Егор Холмогоров.

«Как исключить сочувствие к себе одним словом. Избитый Егор Жуков сообщил, что избит «титушками». Вряд ли он имел в виду, что на него напали сторонники Януковича. Я очень плохо отношусь к избиениям даже крайних своих политических оппонентов, и считаю, что за политбандитизм надо жестко наказывать. Но, запустив терминологическую конверсию украинского неонацистского сленга, Жуков сразу настроил меня резко против себя. Сегодня «титушки». Завтра «вата». Послезавтра «колорады». После послезавтра «шашлык из колорадов». Такие бациллы лучше тормозить на старте», – написал Холмогоров.

Напомним, Егор Жуков стал известен как фигурант так называемого «Московского дела» прошлого года, когда перед зданием Мосгоризбиркома произошли массовые беспорядки с участием оппозиционеров, несогласных с итогами выборов в Мосгордуму. Следствие обвиняло Жукова в организации массовых беспорядков, что грозило тюремным заключением на 15 лет.

Позже ему объявили обвинение в экстремистской деятельности в интернете, а дело о массовых беспорядках закрыли. В декабре прошлого года Кунцевский райсуд Москвы приговорил Жукова к к трём годам условно с запретом администрировать интернет-ресурсы в течение двух лет.

В защиту оппозиционера выступили либералы Любовь Соболь, кандидат в Мосгордуму из «Высшей школы экономики» Валерия Касамара, а также главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Отметим также, что после освобождения судом Жуков был трудоустроен на этом ресурсе и стал ведущим программы «Условно ваш».