08.03.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Общество, Политические репрессии, Права человека, Украина

Избиты и задавлены – волонтер АТО похвастался репрессиями против “ватников”


Наиболее видные участники протестов, охвативших юго-восточные регионы Украины после государственного переворота 2014 года, или брошены за решетку, или находятся под колпаком СБУ.

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Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил волонтер так называемой “АТО” Роман Синицын, отвечая на вопрос сможет ли обостриться ситуация в традиционно русскоязычных регионах, если на Украине примут еще более жесткий по отношению к русскому языку закон.

“Я думаю, что сейчас это невозможно. Подавляющее большинство основных двигателей, работавших на раскачку ситуации в 2013-2014 годах, уже локализованы. Люди или сидят, или с ними тесно работает СБУ. Не думаю, что в сегодняшних реалиях они раскачают ситуацию, что будут массовые митинги “недовольного русскоязычного населения”, – полагает собеседник издания.

При этом он утвердительно ответил на вопрос, что “в регионах еще остались сепаратистские настроения”.

“Конечно. Есть адепты идей присоединения к России или федерализации. Мы достаточно часто ездим в Донецкую область, в частности в Мариуполь, и есть города, где складывается впечатление, что около 50% населения “ватные”. Тем не менее их основные лидеры локализованы, неоднократно избиты какими-то праворадикальными силами, – рассказал Синицын. – Например, можно посмотреть, как проходили последние лекции сторонников Виктора Медведчука в Херсоне и Николаеве два месяца назад. Они забаррикадировались в помещении, их штурмовали, была полиция. То есть народ вовсе не инертен, и я не думаю, что сейчас будут допущены явные проявления сепаратизма”.

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