26.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы
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Избрание Тихановской поставит Белоруссию на грань гражданской войны


Обещание домохозяйки Светланы Тихановской провести в случае своего избрания президентом Белоруссии в течение полугода новые выборы не соответствуют белорусской Конституции.

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил полковник запаса Владимир Трухан, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тихановская сказала: я тут же объявлю выборы. По Конституции Белоруссии президент не в состоянии это сделать. Это делает Палата представителей белорусского парламента, которая почти полностью контролируется Лукашенко… Утвердит ли Палата представителей отставку президента или будет мариновать ее, снижая рейтинг Тихановской и накачивая градуc?

Хорошо, примет отставку, кто будет руководить страной в это время? Кого она назначит председателем правительства, и как пройдет назначение? Она же будет главнокомандующим вооруженных сил в этот момент. Подчинятся ли вооруженные силы этому главнокомандующему?» – сказал Трухан.

По его мнению, гипотетическое избрание президентом Тихановской  ввергнет страну в политический кризис и даже, возможно, в гражданскую войну.


«Все это производит впечатление цирка, потому что технологически и юридически невозможно сейчас, и загонит ситуацию в Белоруссии в состояние не только политического кризиса, но и гражданской войны», – сказал Трухан.

Напомним, Светлана Тихановская выдвинула свою кандидатуру на выборы вместо мужа, который находится в СИЗО. Она единственная из альтернативных кандидатов, кого зарегистрировала ЦИК, сочтя слабой фигурой. Домохозяйка пообещала в течение полугода провести в стране новые президентские выборы. Поэтому ее поддержали штабы незарегистрированных бывших топ менеджеров Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Один находится в СИЗО, а другой бежал из Белоруссии в Россию.

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