Избранного губернатора Хабаровского края оставили без главного символа власти

27.09.2021 21:46 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новому губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтяреву не вручили на инаугурации большую серебряную цепь, которую по традиции носит каждый руководитель региона.

Об этом сообщает сайт DVHAB, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Как обсуждали в кулуарах, этот символ просто не нашли. Предполагается, что цепь хранилась в рабочем кабинете у Сергея Фургала, но после его ареста произошла опись имущества, хранящегося там. Возможно, и сейчас она находится у силовиков», – сообщает сайт.

Прошлый губернатор края Сергей Фургал находится в СИЗО по подозрению в участии в заказном убийстве. Его арест повлек за собой длительные и массовые протесты.

Несмотря на негативное отношение протестующих, Дегтярев, представляющий так же, как и Фургал ЛДПР, смог победить на выборах.

«Выходит, что символ власти по-прежнему остается у Фургала, что символически намекает на не очень удачный старт работы. Стоит вспомнить, что история знает массу примеров, когда плохие знаки оказывались пророческими. Есть и такая версия, что цепь губернатора у Дегтярёва украли не те, кто занимался обысками, а местные чиновники, которые, таким образом, не захотели наделять назначенца сакральным символом власти. Странно, что цепь для губернатора не смогли изготовить заново, а предпочли лишь вручить ему удостоверение», – прокомментировал событие в своем телеграм-канале либеральный политолог Илья Гращенков.

ЛДПР существенно потеряла в поддержке во всех дальневосточных регионах, и политологи объясняют это арестом Фургала, которого партия не смогла защитить. Лидер партии Владимир Жириновский считает, что партия совершила «подвиг», не воспользовавшись хабаровскими протестами для завоевания популярности.