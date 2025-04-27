«Избушка» заинтересовалась «Колобком»: в Киеве выявили российскую диверсию на сказочном фронте

Сергей Рыжов.  
27.04.2025 10:41
  (Мск) , Москва
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Африка, Дзен, Культура, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецслужбы, Украина


Служба внешней разведки Украины обвинила Россию в «краже» украинской народной сказки. Оказывается, «россияне продолжают присваивать украинского «Колобка».

Место выявленной зрады – африканское Марокко. В сообщении СВРУ говорится, что на организованном ассоциацией русскоязычных женщин Марокко и «Русским домом» в Рабате фестивале показали пластилиновый мультфильм по мотивам упомянутой сказки. «Как и принято у россиян – они называют сказку своей, а не украденной», – утверждают в разведке.

Служба внешней разведки Украины обвинила Россию в «краже» украинской народной сказки. Оказывается, «россияне продолжают...

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В ведомстве даже провели фонетическую экспертизу, по итогам которой пришли к выводу, что «Колобок» не может считаться русской сказкой:

«Слово «коло» (круг) является фонетически и семантически несвойственным русскому языку. На русском он должен быть «круглобоком» или «круглохребетом», так как слова «коло» в русском языке нет», утверждают филологи из укроразведки.

«Россия целенаправленно пытается стереть культурное происхождение произведения и закрепить его в русском фольклорном каноне, особенно за пределами своей страны. Сегодня важно не только восстанавливать правду, но и популяризировать аутентичные украинские версии сказок, сохраняя языковую, сюжетную и идеологическую оригинальность. Это дело культурного достоинства и национальной памяти!», – заключили в СВРУ.

Изыскания СВРУ на сказочном фронте уже успели оценить украинские эксперты. Так, проживающий с начала войны в Австрии оппозиционный Зеленскому политолог Константин Бондаренко с иронией пишет:

«Теперь я вижу, что Служба внешней разведки Украины недаром ест хлеб. Такую диверсию предотвратили! Руководителя СВР Олега Иващенко необходимо представить к званию Герой Украины, а также к очередному воинскому званию генерал-полковник. За Колобка!».

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