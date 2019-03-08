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08.03.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Политика, Скандал, Украина
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«Издевался над украинскими заложниками»: Против экс-депутата Журавко выдвинули обвинения

В украинском сегменте социальных сетей разворачивается кампания против экс-депутата Верховной Рады Алексея Журавко.

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Националисты распространяют сообщения с личными данными Журавко и обвинениями в «финансировании терроризма», причастности к «аннексии Крыма», а также «издевательствам над украинскими заложниками».

Кампания против Журавко началась после его недавних критических выступлений, когда экс-депутат обратил внимание, что украинские СМИ, раздувая скандал вокруг задержания в Крыму главного местного филаретовца Павла Куща («архиепископа Климента»), забывают указать, что он является обладателем паспорта РФ, то есть, фактически, признал российский статус полуострова.

«ПолитНавигатор» поинтересовался у Журавко, каким образом он, будучи инвалидом, «издевался над украинскими заложниками».

«Я не знаю, о каких заложниках идет речь. Ни над какими заложниками я не издевался. Вообще-то, это все бред сумасшедших и выдумки неадекватных людей», – сказал политик.

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