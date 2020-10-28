Издевательский Зе-опрос нарушил сразу несколько статей УК

28.10.2020, Киев, Игорь Петров

По факту проведения тау называемого опроса в ходе местных украинских выборов надо провести проверку в связи с тем, что он содержит себе множественное составы преступлений.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот фейк-опрос содержит себе множественное составы различного рода правонарушений, я бы даже сказала преступлений. Во-первых, это вмешательство в избирательный процесс и административный ресурс как составляющая такого вмешательства.

Избирательный процесс гарантирует всем субъектам равные права и возможности. Субъектами выступали партии, но только одна партия, Зе-партия, имела исключительное эксклюзивное право оплатить и заказать опрос, который проводился не на улицах и площадях, который проводился прямо под организованными за государственный счет и оплаченными из бюджетных украинских средств избирательными комиссиями. Это реальный админресурс и злоупотребление.

Ни один другой субъект избирательного процесса такими преференциями не пользовался и появились эти преференции только благодаря президенту Зеленскому.

Второе – необходимо безусловно проверить и источники финансирования подобного Зе-опроса, и ряд экспертов говорят, что сумма превышала 100 миллионов гривен. Но президент, выступая в парламенте заявил, чтобы бюджет Зе-партии пуст, потому что все деньги перечислены на борьбу с коронавирусом.

Если бюджет был пуст, кто наполнил бюджет в сумме 100 миллионов? Какие очередные продавцы бананов и шаурмы? Это очень серьёзный вопрос и органы правопорядка должны им заняться, понятно не сейчас, пока действующий президент сидит на Банковой. Но вопрос крайне интересен, я думаю там безусловно есть коррупция.

И труд несовершеннолетних: вот эти мусорные кульки с коробками, куда нам предложили положить свое мнение по поводу Зе-опроса, как правило, были у подростков или детей. Я сама это видела лично в Киеве. Часть из них, судя по фотографиям, были несовершеннолетними. Труд несовершеннолетних (иногда на фото – малолетних там 11-летняя девчонка была) да еще во время пандемии жестко регламентируется законодательством.

И часть ответственности за использование такого труда несут конечно родители и законные представители этих детей, но вторую часть ответственности очевидно несут те кто эксплуатировал этот труд то есть Зе-команда. И в данном случае должна наступать немедленно ответственность, которой я как-то не вижу.

То есть по процедуре организации фейк-опроса это было совокупность правонарушений, а по сущностному наполнению это было, безусловно, издевательство. И я думаю что оно принесло Зе-команде намного больше минусов чем плюсов на которые кто-то рассчитывал.

Но я уверена, что выиграл тот, кто освоил эти 100 миллионов, заменив нормальную организацию этого процесса и хорошую идею мусорными пакетами, картонными коробками и подростками, которые вынуждены выживать зарабатывая на велосипеды», – сказала юрист.