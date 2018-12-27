Издевательство над здравым смыслом: журналист Вышинский будет сидеть еще месяц

27.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей узнику режима Порошенко, руководителю “РИА “Новости-Украина” Кириллу Вышинскому до 27 января 2018 года, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский.

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“Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры. Продлил срок содержания под стражей (для Вышинского – ред.) на 30 дней – до 27 января”, – сказал адвокат.

Он добавил, что сторона защиты обжалует продление меры пресечения в виде содержания под стражей для Вышинского.

Херсонский городской суд ранее продлил срок содержания под стражей руководителя “РИА “Новости-Украина” Кириллу Вышинскому до 28 декабря 2018 года.

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в государственной измене. Его арестовали.1 июня Вышинский заявил о выходе из украинского гражданства.