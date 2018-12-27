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Издевательство над здравым смыслом: журналист Вышинский будет сидеть еще месяц
Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей узнику режима Порошенко, руководителю “РИА “Новости-Украина” Кириллу Вышинскому до 27 января 2018 года, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский.
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“Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры. Продлил срок содержания под стражей (для Вышинского – ред.) на 30 дней – до 27 января”, – сказал адвокат.
Он добавил, что сторона защиты обжалует продление меры пресечения в виде содержания под стражей для Вышинского.
Херсонский городской суд ранее продлил срок содержания под стражей руководителя “РИА “Новости-Украина” Кириллу Вышинскому до 28 декабря 2018 года.
Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в государственной измене. Его арестовали.1 июня Вышинский заявил о выходе из украинского гражданства.
Метки: Кирилл Вышинский, Политические репрессии, преследования журналистов
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