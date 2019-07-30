Изгнали из борделя за разврат: скандального телеведущего-разжигателя уволили с 1+1

30.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Скандальный телеведущий Сергей Иванов уходит с телеканала 1+1, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба канала.

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Отмечается, что группа “1+1 медиа” прекращает сотрудничество с Сергеем Ивановым с 31 июля. Иванов работал на телеканале 1+1 с октября 2016 года, где вместе с Наталией Мосейчук вел программу “Право на власть”. В прошлый четверг вышел последний в этом сезоне выпуск ток-шоу.

Увольнение Иванова прокомментировал популярный видеоблогер и лидер партии собственного имени Анатолий Шарий.

“Писающийся экс-прокурор” Сергей Иванов, чье вылизывание зада Порошенко, пришедшего в эфир “Право на владу” запомнили все, с позором, пинком под зад изгнан с канала 1+1. Он теперь поскулит с неделю как побитая собака, а потом начнет искать нового хозяина. Хотя, как говорят в Киеве, вариантов куда-то пристроить свое тупое тело у Иванова нет”, – написал Шарий в соцсети.

“Интересно, что же такого нужно было совершить, чтобы быть уволенным из борделя за разврат?”, – пишут в комментариях у Шария пользователи соцсети, имея в виду крайне неоднозначную репутацию 1+1, как пропагандистского СМИ, много лет занимавшегося разжиганием розни и вбрасыванием разнообразных фейков и даже откровенной клеветы.

Сергей Иванов родился 26 августа 1976 года. Окончил Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля. Работал в органах прокуратуры. Позже был принят на должность заместителя департамента контроля за оборотом подакцизных товаров Луганской налоговой администрации, откуда был уволен за коррупционные действия.

В 2019 году Иванов отказался баллотироваться в нардепы от партии “Слуга народа” из-за “ватного” окружения Владимира Зеленского.

Иванрв получил скандальную известность мосле начала военных действий на Донбассе и своего бегства из Луганска. Обосновавшись в Киеве он начал заниматься откровенным разжиганием вражды и ненависти к своим бывшим землякам с помощью медиа и соцсетей, а также стал известен открытым сотрудничеством с СБУ, которая по его заявлениям произвела множество арестов противников тогдашней власти.