Изгнание Фокина из ТКГ выводит Украину на тропу войны – Муратов

30.09.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украинский президент Зеленский прогнозируемо уволил Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Судя по неадекватным и агрессивным настроениям украинских чиновников всех мастей, которые категорически не приемлют Минские соглашения, становится понятным, что мирное урегулирование конфликта, как и действующее шаткое перемирие, висят на волоске.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По сути, Фокин – человек с весомым багажом знаний и опыта – был надеждой хоть на малейший просвет выполнения Украиной условий Минских договорённостей. С первого дня его вступления в должность стало понятно, что он – чужой среди своры дилетантов, исполняющих волю Западных наставников. Вопреки непрекращающимся нападкам и грубым оскорблениям ура-патриотов, первый заместитель главы украинской делегации ТКГ предпринимал попытки сдвинуть переговорный процесс с мёртвой точки. Но украинские политики в унисон вопят о предательстве «национальных интересов». То есть, по их мнению, прекращение войны – это «зрада»?

В результате у Фокина сдали нервы, и он пошёл на попятную: начал оправдываться перед украинскими ура-патриотами, нести ахинею о том, что против Украины в Донбассе якобы воюют наёмники из почти 30 стран мира. Если это оговорка по Фрейду и Витольд Павлович хотел сказать, что наёмники воюют на украинской стороне против жителей Донбасса, охотно поверю. Ведь у нас есть множество неопровержимых доказательств того, что в рядах украинских оккупантов воюют граждане иностранных государств. Чего только стоит июльский случай подрыва на собственных минах под Горловкой «незалежных» диверсантов, в числе которых был гражданин Эстонии.

Политическим «самоубийством» Витольда Фокина стали его правдивые, но не удобные украинской власти нападки на экс-президента Порошенко. Фокин настаивал на том, что «шоколадный король» заботился лишь о собственных интересах и авторитете, а война против жителей Донбасса стала очередным источником его обогащения.

«Незалежный» президент Зеленский увольнением Фокина не только сохранил преемственность порошенковской политики, но и в очередной раз доказал свой животный страх перед радикалами, которым нужна кровь. Можно предположить, что кадровые перестановки в ТКГ вновь выведут Украину на тропу войны. Ведь украинские переговорщики – это люди, которые не разбираются в дипломатии. Собственно говоря, они ни в чём не разбираются, кроме грабежа и уничтожения народа», – подытожил Алексей Муратов.