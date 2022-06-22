Изгнание главы Феодосии заменили грандиозными обещаниями

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В Феодосии построят новый многопрофильный медицинский центр и обсудят возможность выноса за городскую черту идущей вдоль набережной железнодорожной ветки, которой в этом году исполняется 130 лет.

Проблемы Феодосийского муниципального округа обсуждали в прямом эфире на совещании Совмина и местного руководства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Перед его проведением глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал увольнение руководства Феодосии, если за пять дней не произойдет мобилизации депутатского корпуса и коммунальных служб на приведение города в порядок. В помощь прибыли студенты крымских вузов и спортсмены – всего более 1 тысячи человек.

Их усилия «сохранили» в должности нынешнего главу администрации Феодосии Андрея Лебедева, которому дали еще месяц на устранение проблем, поднятых на встречах с жителями – благоустройства, водоснабжения, канализирования, освещения и вывоза мусора. Медицинское обслуживание, которым не довольна половина феодосийцев, существенно улучшит строительство современного многопрофильного стационара за селом Виноградное городского округа.

«Нашли участок в 20 га для новой больницы за Виноградным, – сообщил глава Крыма. – Строить будем в рамках концессионного соглашения. По итогу выйдем на сумму более 5 миллиардов рублей с учетом оптимального сокращения коек и площадей со сдачей не позже декабря 2024 года».

Еще один стратегический вопрос – вынос за пределы городской черты железнодорожной ветки. Своим строительством она обязана художнику-маринисту Ивану Айвазовскому, и послужила экономическому росту Феодосии конца XIX века. Но сейчас прямая ветка вдоль моря к торговому порту ограничивает туристическое развитие города.

«Один из крупных вопросов – перенос железной дороги за пределы города Феодосии. Сесть и посчитать, дорогу еще Айвазовский делал, и если сделаем вынос, город заживет, – убежден Аксенов. – Посчитайте, обсудите, если феодосийцы поддержат, будем включать в госпрограмму».

Набережная Феодосии одна из самых широких в приморских городах Крыма. Вынос железной дороги освободит площади для строительства туристических объектов. Сейчас в Феодосию ведет съезд с трассы «Таврида», и есть потенциал для увеличения доходной части бюджета за счет туристического потока.

Однако до этого в регионе нужно завершить строительство и реконструкцию канализационно-очистных сооружений, поскольку в городской черте через ливневую канализацию идет сброс нечистот в море с частных подворий, которые не подключены к центральной канализации. По информации местной администрации, таких в городе и округе около 1,5 тысячи домовладений. В летнее время хозяева сдают комнаты отдыхающим и объем стоков вырастает в разы.