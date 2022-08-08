Изгнание сербов хорваты отпраздновали по-нацистски

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В день, когда в Сербии и Республике Сербской проходили траурные мероприятия по случаю годовщины с начала крупнейшей этнической чистки со времен Второй мировой войны – хорватской операции «Буря», на территории бывшей Сербской Краины, в городе Книн хорваты устроили праздник.

Во время него с трибуны звучали обвинения сербов в том, что они-де сами устроили себе изгнание из этой земли.

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Президент Республики Зоран Миланович заявил, что Хорватия прошла трудный путь и ничего не получила в дар, а в своем выступлении акцентировал внимание на вопросе заселения хорватов в Боснии и Герцеговине и «исходе сербов» в 1995-м.

Говоря о «Буре» и «отъезде большого количества граждан сербской национальности из этих районов» (на деле – настоящего изгнания под страхом смерти), он сказал, что это была человеческая трагедия, но этой трагедии предшествовали «человеческая жадность и глупость правителей в Белграде, недальновидность и наглость тех, кто в дни перед «Бурей» не хотел соглашаться на план Z4».

«Буря» была большим риском и неопределенностью, что сегодня выглядит просто и обыденно, но следует знать, что у хорватской армии тогда не было боеприпасов более чем на две недели боев и нужно было действовать быстро и спасать людей в условиях международного эмбарго и постоянного страха перед санкциями» — сказал Миланович.

На это заявление сразу отреагировали в Белраде. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич прокомментировала заявление хорватского лидера.

«Стыдно, что было сказано, что сербы изгнали себя из Хорватии и что в этом виноват Белград. Также позорно, что мы увидели снова усташское приветствие и фразу «За Родину – готовы!», а также усташскую символику, флаги. Это послания изгнанным в то время сербам, что им нет возврата туда», – сказала Брнабич во время своего выступления на RTS.

Она добавила, что ЕС хранит оглушительное молчание и не оглядывается на нацистские приветствия одного из своих членов.

По словам премьера, сербы обязаны помнить о своих жертвах, поэтому сейчас в Белграде строится Мемориальный центр «Старо Саймиште» на месте концлагеря. Сегодня больше внимания уделяется музею жертв геноцида, в стране также есть мемориал жертвам Ясеноваца – лагеря смерти хорватских усташей, унесшего жизни свыше 700 000 сербов.