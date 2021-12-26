Изгнание США из Украины запустит антиамериканские процессы в ЕС, – прогноз

Новости Украины

Если Владимиру Путину удастся добиться изгнания США из Украины, это запустит процесс по выходу из американской зависимости стран Евросоюза, чего всячески пытается избежать Вашингтон.

Об этом в эфире телеканала «TV Center» заявил кинорежиссер Карен Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что для американцев Украина превратилась в ловушку. В какой-то период им казалось, что Украина станет ловушкой для России, но в результате они попали в неё сами. Мне кажется, что Путин хорошо уловил момент, и на этом строится наша политика в этом вопросе. Американская империя находится на стадии самосохранения, она перестала расширяться, и уже не будет расширяться, пик пройден. Поэтому сегодня для них важно сохранять то, что у них есть. Для США главное Европа, Украина важна, потому что если они уйдут из Украины, они уйдут и из Европы. Потому что там станет вопрос: «А для чего нам США, они потеряли Афганистан и Украину», – сказал Шахназаров.