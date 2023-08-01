Изгнанный из Киева политик: Воссоединение Руси будет – процесс не остановить

У Запада, помимо военной, есть ещё одна важнейшая цель на Украине – уничтожение канонической Православной Церкви, главного связующего звена населения Украины с единоверными Россией и Белоруссией. В эти цели вкладываются миллиарды долларов, пишет на сайте движения «Другая Украина» изгнанный из Киева политик Виктор Медведчук.

Автор обращает, что марионеточный прозападный режим в Киеве специально установил на День Крещения Руси новый официальный праздник – «День украинской государственности», при помощи которого фальсифицируется история, а важная религиозная дата задвигается на второй план.

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«В России празднуют 1035 лет крещения Руси. На Украине Зеленского эту дату намеренно хотят забыть. Ведь в 988 году крестили Русь, а не Украину, и весь этот процесс ознаменовал рождение из разрозненных племен нового великого народа, новой культуры и традиций, пошел отсчет новой истории — той самой, которую нынешняя преступная власть хочет стереть из памяти людей. Сегодня этот процесс хотят повернуть вспять и сделать из украинцев набор злобных кровожадных племен, поклоняющихся идолам и истуканам. У единственной канонической православной церкви, наследницы крещения и создания Руси, отбираются храмы, земельные участки, оскверняются святыни, массово открываются уголовные дела на священников и прихожан. С 2018 года и по сей день у УПЦ было отобрано более двух с половиной тысяч религиозных общин и монастырей, из них с начала военных действий — 277 по официальным данным. Украина потеряла не только государственность, так как по факту преступных действий Зеленского лишилась своего суверенитета и независимости, она теряет основу духовности и нравственности своего народа. Ведь государственность и нравственность тесно связаны между собой. Чем более крепки моральные устои народа, тем крепче государство», – указывает автор.

Медведчук объясняет, почему для жителей Украины определение «малорос» не является обидным, а само название страны – производное от «окраина Руси».

«Крещение Руси означало рождение нового сильного и влиятельного раннефеодального государства, способного участвовать в международной политике на равных с самыми сильными игроками того времени. При этом Русь не столько поклонялась святыням на чужой земле, сколько активно создавала свои собственные. Христианские ценности вошли в плоть и кровь русского народа, стали неотделимы от него, дали мощный толчок к духовному и культурному развитию, сформировали самобытный православный славянский характер. Крещенная Русь настолько вошла в народную душу, что вытравить ее из народа не удалось никаким завоевателям и поработителям. Ведь оторванные от Руси народы продолжали называть себя белорусами, малороссами, русинами, как бы ни пытались перекрестить их завоеватели. Нацистские идеологи сегодня внушают, что название народа «малоросс» — обидное, что якобы отражает доминанту русских, их желание быть выше украинцев. Последователи Бандеры цинично лгут. Слово «малоросс» просто закрепляет принадлежность народа к России, и, более всего, к православию, и ничего обидного в своей структуре не имеет. Как можно обижаться на то, что украинцев в несколько раз меньше, чем русских. При этом как-то забывается, что название «украинец» имеет похожий смысл, а именно, «человек, живущий на окраине Руси», а вовсе не в центре Европы, как пытаются рассказать современные фокусники от идеологии. Ведь само название «Украина» произошло от слова «окраина», и сначала обозначала любое русское пограничье, где бы оно ни находилось. В общем, как ни крути с названиями, а все они вращаются вокруг вековой истории, которая началась с крещения Руси», – указывает Медведчук.

По его словам, разделённый на части народ, вышедший из киевской купели, процветал, когда ему удавалось воссоединиться. Так произойдёт и на этот раз – процесс неизбежен.

«Тысячу лет назад православная церковь навеки скрепила славянское единство, которое впоследствии прошло непростую историю сквозь века. Эти части одного целого всегда тянулись срастись воедино, а, соединившись, начинали новый славный период истории процветания этих народов. Вот на это процветание наших народов и нацелены гонения на православную церковь. Не могут украинцы жить лучше, если будут уничтожены славянские и православные корни. Ведь эти корни составляют основу существования не только русских, белорусов, но и самих украинцев. Сегодня их заставляют совершить самоубийство в чужих интересах, не только в физическом, но и в духовном плане. Над этим работают десятки тысяч опытных манипуляторов, в это вкладываются миллиарды долларов. Идет война не только в окопах, но и на духовном фронте. Историю переписать можно, бумага все стерпит, придворные лгуны всегда найдутся. А вот душу народную не перепишешь, исторический процесс вспять не повернешь, путь целого народа к Богу не переиначишь. И какая беда не пришла бы на Русь, она, с Божьей помощью, оживает, воссоединяется и преображается, и этот процесс не остановить», – заключил Медведчук.