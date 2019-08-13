Изгнанный из минской группы Бессмертный обвинил Зеленского в нехватке знаний

13.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

И в офисе президента, и у самого президента Украины Владимира Зеленского якобы “не хватает ни знаний, ни понимания ситуации на Донбассе”.

С такими обвинениями в эфире “24 канала” выступил уволенный указом Зеленского экс-представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ в Минске Роман Бессмертный, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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Бессмертный заявил, что он будто-бы потратил два месяца на написание проекта указа, которым предусматривалось унормировать работу делегации и подготовил проект закона, где заложена совсем другая модель достижения мира в войне на Донбассе.

“Я проговорил эту модель с представителями отдельных ведомств, министерств. Она с точки зрения нынешней ситуации могла дать очень сильный шаг. Также, я проговорил эту идею с молодым депутатским корпусом … партии “Слуги народа”, потому что они составляют большинство. У нас получился довольно продуктивный разговор, хотя во время этого разговора, я узнал очень неприятные вещи по организации работы будущего парламента в этой области реинтеграции Донбасса”, – сказал Бессмертный.

По его словам, “в офисе президента, и у самого президента не хватает ни знаний, ни понимания ситуации”.

Также Бессмертный раскритиковал решение президента не проводить военный парад на День независимости.

“Начиная от того, что нельзя не проводить военный парад в условиях войны, его надо проводить, заканчивая звонком, что не надо звонить Путину, а надо действовать, и нужно действовать достаточно резко, последовательно, я не могу понять позицию, когда Украина.. сильная своим народом демонстрирует страх относительно неорганизованной России”, – пожаловался Бессмертный на Зеленского, который демонстрирует желание понизить градус милитаристской истерии в украинском обществе.

Ранее Роман Бессмертный заявил, что причиной его увольнения от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске стала публичная позиция относительно тактики действий на линии разграничения и в контактной группе. Кроме того, Бессмертный отметился резким и невыигрышным для Киева заявлением о необходимости решать вопрос Донбасса военным путем.

Вместе с тем, по информации телеграм-канала “Легитимный”, Бессмертного уволили за то, что он организовывал утечки конфиденциальной информации и “сливал” ее на сторону.

“Наш источник сообщает, что Офису Президента стало известно, что Бессмертный слишком много “сливал” инфы, за это его и “уволили” даже не предупредив”, – говорится в сообщении.