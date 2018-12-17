17.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Политика, Происшествия, Религия, Скандал, Украина
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Изгнанный из УПЦ митрополит-предатель прихватил с собой захваченный собор в Виннице

Изгнанный сегодня из канонической УПЦ и запрещенный ею в служении теперь уже бывший митрополит Винницкий и Барский Симеон объявил о переходе Спасо-Преображенского кафедрального собора в Виннице в новосозданную “Церковь Порошенко”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Винницкой епархии протодиакон Владислав Демченко, передает местный сайт 0432.ua.

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По словам Демченко, Симеон объявил о переходе собора в новую церковь на литургии 16 декабря. Руководитель пресс-службы Винницкой епархии также отметил, что прихожане никаких изменений не почувствуют. Он также уточнил, что службы в храме будут правиться на том языке, на котором пожелают сами прихожане.

В то же время сайт 0432.ua подчеркивает, что информации о переходе других приходов в Винницкой области в “Церковь Порошенко” нет. Напомним, по итогам собрания клира епархии только два благочиния (обьединения нескольких приходов- Ред) поддержали владыку-раскольника, остальнвые семь остались верны Церкви.

Напомним, как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, накануне порошенковского “собора” в Виннице группа молодчиков в балаклавах захватила кафедральный собор в Виннице, отобрав ключи у охраны.

Экс-митрополит Симеон является близким другом семьи Порошенко и был одним из двух иерархов УПЦ, которые вопреки решению Церкви принимали участие в так называемом “обьединительном соборе” 15 декабря. Однако он “пролетел” в борьбе хза должность главы новой раскольничьей структуры, уступив ставленнику Филарета митрополиту Епифанию.

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