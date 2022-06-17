«Излучает уверенность»: Аналитики оценили выступление Путина на ПМЭФ
Прямые потери Евросоюза от антироссийских санкций могут в этом году превысить 400 миллиардов евро.
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех. Как показала практика, санкционное оружие является обоюдоострым. Оно наносит сопоставимый, а, порой, и больший урон самим идеологам и конструкторам.
Нам известно, что среди лидеров европейских стран на уровне неформальных разговоров украдкой обсуждаются весьма тревожные перспективы. Санкции могут быть применены не только против России, но и против любого неугодного государства, могут коснуться каждого, включая членов ЕС.
Пока до этого дело не дошло, но европейские политики уже нанесли своей экономике серьезный удар. Сами это сделали своими руками.
Мы видим, как обострились социальные противоречия в Европе, да и в США. Как растет стоимость товаров, продуктов питания, электроэнергии и автомобильного топлива. Снижается уровень жизни европейцев и конкурентоспособность предприятий», – сказал Путин.
Обозреватель Борис Рожин трактует слова президента так:
«В целом, основной лейтмотив всего выступления – корабль идет прежним курсом, никаких разворотов назад уже не будет… ЕС более не рассматривается как субъектный игрок – исключительно как скопище американских вассалов, лишенных военно-политической субъектности».
А политолог Сергей Марков отмечает, что «Путин говорит очень уверенно».
«Видно хорошо, что и его степень уверенности в своей правоте и уверенность в своём понимании реальности, очень велики. Он прямо излучает эту уверенность», – считает Марков.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.