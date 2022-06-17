«Излучает уверенность»: Аналитики оценили выступление Путина на ПМЭФ

Прямые потери Евросоюза от антироссийских санкций могут в этом году превысить 400 миллиардов евро.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех. Как показала практика, санкционное оружие является обоюдоострым. Оно наносит сопоставимый, а, порой, и больший урон самим идеологам и конструкторам.

Нам известно, что среди лидеров европейских стран на уровне неформальных разговоров украдкой обсуждаются весьма тревожные перспективы. Санкции могут быть применены не только против России, но и против любого неугодного государства, могут коснуться каждого, включая членов ЕС.

Пока до этого дело не дошло, но европейские политики уже нанесли своей экономике серьезный удар. Сами это сделали своими руками.

Мы видим, как обострились социальные противоречия в Европе, да и в США. Как растет стоимость товаров, продуктов питания, электроэнергии и автомобильного топлива. Снижается уровень жизни европейцев и конкурентоспособность предприятий», – сказал Путин.