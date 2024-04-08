«Изматываем ВСУ, не прём большими силами, готовимся к чему-то очень серьёзному» – Стешин

Максим Столяров.  
08.04.2024 22:54
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Боевые действия в зоне СВО давно переместились в воздух, никто не видит противника в прицел, как раньше, никто не втыкает штык в брюхо врага, орудуют малые штурмовые группы.

Об этом в эфире радио «КП» рассказал военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Боевые действия в зоне СВО давно переместились в воздух, никто не видит противника в...

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«Сейчас происходит изматывание противника, его экономических, людских и политических ресурсов. Народу на фронте минимально, зато БПЛА уже какое-то пиковое количество, больше уже в воздух не можем поднять ни они, ни мы. И хотя Авдеевка давно освобождена, наши продвинулись за десятки километров, там всё равно дроны шныряют. Я и мои товарищи пережили немало неприятных минут, дрон-детектор загорается красным, ты несёшься в «буханке» по дороге, думаешь – и что делать? И проезжаешь мимо горящей хаты, которую развалили недавно буквально. Местные всё время прислушиваются к дронам.

Война в некотором роде заочна. Никто не видит противника в прицел, как раньше, никто не втыкает штык в брюхо врага, или очень редко. Оперируют малыми группами, никаких визжащих от ужаса полков, бегущих на вражеские пулемёты. Ни они наступать не могут, а наши не наступают – я думаю, к чему-то серьёзному очень готовятся, изматывая противника. Однозначно у нас инициатива», – рассказал Стешин.

Ведущий отметил, что это похоже на «эластичную оборону» – симбиоз, когда, с одной стороны, говорят, что наступают, и в то же время называют это перемалыванием.

«Ну, как бывает. Небольшая штурмовая группа зашла в село, наступают от Авдеевки. Заняли позиции, ждут группу, которая должна зайти на «закрепление» уже с боеприпасами, с какими-то относительно тяжёлыми вооружениями, ПТУРы, миномёт, может, броня подъедет, её можно выставить, замаскировать. А группа на закрепление не подходит. Враг очнулся, сообразил, отсёк её. Штурмовики постреляли, а боеприпасы заканчиваются, они сообщают командованию, что мы отходим на исходные.

Командование тоже не дураки – людей жечь просто так, их не так много. Они отходят назад. Вот и получается, что наши наступали, а потом отошли, и такое может быть десятки раз. Потом будут разбираться, почему на закрепление не смогли подойти, там тоже разные причины бывают – и человеческий фактор, и противодействие противника. Но на словах – да, это может выглядеть как «эластичная оборона», – привёл пример военкор.

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