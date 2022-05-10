«Изматывающее кровопускание» – эксперт объяснил тактику Генштаба РФ против ВСУ

Российские Вооруженные силы совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР завершили зачистку и взяли под полный контроль город Попасная, таким образом, выйдя на административные границы бывшей Луганской области.

Информацию об этом сегодня подтвердил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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При этом, со стороны кажется, что наступление на Донбассе продвигается не теми темпами, как хотелось бы рядовому обывателю. О том, почему так происходит, «ПолитНавигатору» рассказал генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ в отставке Леонид Решетников.

«К сожалению, мы не знаем планов нашего Генштаба – может быть, так и предусмотрено все, в таких боях изматывать и обескровливать армию киевского режима. Очень похоже, что это так. Во-вторых, конечно, мы имеем дело с армией, которую восемь лет натаскивали, и сейчас это признают и хвастаются западные страны. Прежде всего, американцы, англичане и французы.

При всей нашей подготовке, мы все-таки имеем против себя боевую армию, которая так или иначе прошла фронт Донбасса за эти восемь лет, это тоже играет свою роль. Они бьются на территории, которую они хорошо знают, которая для них изучена как театр военных действий. Много факторов, которые сдерживают наше движение вперед, и я думаю, что во многом это еще связано с каким-то неизвестным нам планом Генштаба, который предусматривает изматывание украинских войск.

Поэтому мы не атакуем большими силами, действуем батальонно-ротными группами, нет такого массового наступления, которое мы видели в фильмах о Великой Отечественной Войне. Другая тактика, которая позволяет сохранить жизнь нашим воинам. С другой стороны, эта затяжка дает киевскому режиму дополнительный кислород и возможности, надежды выжить», – утверждает Решетников.