«Измельчало всё» – у Порошенко затосковали по прошлым дракам в Верховной раде

Времена, когда силовые столкновения депутатов в стенах Верховной рады носили характер идеологических противостояний, закончились вместе с прошлым созывом украинского парламента.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявила депутат от фракции «Европейская солидарность» Виктория Сюмар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О чём говорил Гео Лерос? Он говорил о «Вагнергейт». Это важно для страны или неважно? Ему хотели закрыть рот так же, как закрыли рот большим телеканалам, которые не вспомнили ни о расследовании этого дела, ни о расследовании, которое вышло на CNN. Фактически – о расследовании государственной измены высших чинов среди украинских политиков.

Почему его оттягивали от трибуны. Потому что он начал говорить об этом, и критика звучала в адрес действующей власти!», – констатировала Сюмар.

«Да, в парламенте были драки и в прошлом созыве, в постмайданном, когда началась война, на самом деле было много драк, но это были драки, обусловленные ситуацией в стране. Это были драки, кода звучали вещи, недопустимые с моей точки зрения – оскорбления Украины, оскорбления людей, которые воюют за свою землю, и это были идеологические противостояния», – ностальгировала порохоботка.

«А сейчас мы докатились до того, как Тищенко, он такой – крупного телосложения, он крепкий такой мужик, который оттягивал Лероса, только для того, чтобы Лерос не смел критиковать Зеленского. И это уже про другое. Это о другом уровне, это об уровне авторитарного руководителя, который очень боится критики. И это очень плохо, потому что это уже классическая цензура», – сокрушалась Сюмар.