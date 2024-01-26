«Измена и диверсия!» – депутат Рады угрожает засудить Стефанчука

Вадим Москаленко.  
26.01.2024 08:55
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Скандал, Украина


Команда украинского президента Владимира Зеленского уже несколько месяцев блокирует своим конкурентам дипломатические поездки на Запад.

Об этом в эфире интернет-канала «NewsRoom» заявила депутат от «Европейской солидарности» София Федина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Команда украинского президента Владимира Зеленского уже несколько месяцев блокирует своим конкурентам дипломатические поездки на...

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«Вопросы помощи, финансирования и оружия Украине в большинстве случаев решают парламенты других стран. И когда есть личные контакты [между парламентами], это всё происходит намного проще и спокойней.

А то, что представителей оппозиции сейчас не выпускают под предлогом того, что Стефанчук не захотел подписывать распоряжение, потому что ему там что-то не нравится – это диверсия против обороноспособности страны», – сказала депутат.

«А недавняя ситуация с моей коллегой Викторией Сюмар граничит с криминальной ответственностью, потому что там есть подделка документов.

Глава Верховной рады уже наработал на много уголовных дел, и это будет одна из них. Потому что это граничит с изменой интересам украинского государства», – пообещала она.

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