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17.10.2021 00:30 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Политика, Россия
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Изменения в Конституцию отвели Россию от смертельной угрозы – Затулин

Пункт о государствообразующем русском народе в Конституции РФ, помимо прочего, был разработан для того,...

Пункт о государствообразующем русском народе в Конституции РФ, помимо прочего, был разработан для того, чтобы не оставить шансов экстремистам стравить русских с Российским государством.

Об этом в ходе VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, заявил первый зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы хотел объяснить вам, кто представляет наших соотечественников и разные национальности, почему важно было сказать о государствообразующем русском народе.

…Была такая статья «Пустите русских в Конституцию», потому что до этого русские вообще никоим образом не были упомянуты в Конституции РФ, в одной только главе, где написано, что государственным является русский язык. Но кому он принадлежит, и что это за народ, в Конституции сказано не было.

В результате обсуждения в иной редакции, усиленной словами «государствообразующий русский народ», это появилось там», – напомнил Затулин.

Он отверг критику русских националистов, считавших утвержденный вариант Конституции чрезмерно компромиссным.

«Важно понимать, что мы все, соотечественники и граждане, равны вне зависимости от национальности, но важно понимать и то, что без русских Россия существовать не может. И это очень важно, потому что до этого возникали всякого рода сомнения.

И эти сомнения привели к тому, что у нас в России возникли движения, пусть и маргинальные, требующие выделить в составе России «Русскую республику», пытающиеся столкнуть русский народ с Российским государством. Это было бы смертельной угрозой для нас.

Нам важно, чтобы Российское государство и русский народ были сообща, одно без другого существовать не может», – объяснил политик.

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