«Изменили восприятие РФ»: Делягин объяснил, почему Си отказался от встречи с Зюгановым

Во время визита в Москву председатель КНР Си Цзиньпин отказался от встречи с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, чем продемонстрировал переход отношений между Россией и Китаем на новый уровень.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил депутат Госдумы РФ, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наше сотрудничество [с Китаем] перешло на новый этап. Потому что отмена встречи с Зюгановым не является проявлением пренебрежения или нехватки времени. Геннадий Андреевич не заболел коронавирусной инфекцией, и Си здоров. Это вызвано изменением китайского восприятия России. Если Россия – партнёр, то: мы с ними торгуем, потому что это нам выгодно, это про деньги. В этом случае встреча с оппозицией – совершенно нормальное дело, потому что это практически однопартийцы. С вами у нас бизнес, а с ними у нас ценности». Так было всегда. С 1992 года», – сказал Делягин.

По его словам, Пекин дал понять, что намерен переводить отношения с Россией в более высокую плоскость, чем просто торговля.

«Ну а если у нас союз, это другое состояние. Не то, когда зарабатываем деньги, потому что это нам выгодно – это вопрос выживания. По крайней мере в восприятии Си, потому что китайцы обладают стратегическим планированием. Причём оно у них целевое, а это следующий этап – «что мы должны делать, чтобы своих целей достичь». Это то, что для нынешней российской бюрократии, если не говорить плутократии, в принципе непостижимо. И то, что Си не встретился с Зюгановым – это не потому что какие-то другое отношение к КПРФ, нет. Это другое отношение к российскому государству, что мы в союзе. «Если я в союзе с этими людьми, то не могу встречаться с их оппозиционерами, сколь угодно лояльными». Думаю, в результате встречи с Путиным Си увидел, что это не еда, а союзник. И через год это будет не еда, а союзник, со всеми тараканами. Тогда и вести себя нужно как союзник, и с оппозицией мы не встречаемся», – подытожил депутат.