«Изменить геополитический расклад». Боснийских мусульман предлагают сделать союзниками Москвы

16.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Власти РФ осознали важность задействования лидеров российских мусульман в выстраивании непростых отношений с мусульманами на Балканах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Независимой газете» пишет основатель проекта «Балканист», директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

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Он характеризует как «носящий исторический характер» начавшийся 14 апреля первый визит официальной делегации Республики Татарстан во главе с руководителем региона Рустамом Миннихановым в Боснию и Герцеговину.

«Ведь на протяжении многих лет отечественные балканисты, включая автора этих строк, призывали задействовать внутрироссийский исламский фактор в выстраивании отношений с балканскими мусульманами. И в этом смысле состав делегации показателен – в нее вошли председатель Духовного управления мусульман Татарстана, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ, министр промышленности и торговли республики, управляющий директор АО «Казанский вертолетный завод» и руководство холдинга «Вертолеты России», – отмечает Бондаренко.

С боснийской стороны присутствовали председатель президиума БиГ Милорад Додик, члены президиума от мусульман и хорватов Шефик Джаферович и Желько Комшич, а также сопредседатель Межправительственной российско-боснийской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, министр внешней торговли и экономических отношений Сташа Кошарац.

«Начало практики подобных визитов говорит о том, что в Москве наконец осознали важность задействования лидеров российских мусульман в выстраивании непростых отношений с мусульманами на Балканах. Ведь уникальный российский опыт мирного и гармоничного сосуществования православных, мусульман, буддистов и представителей других религий в регионах Поволжья и на Северном Кавказе мог бы быть крайне полезным в этом взрывоопасном регионе», – убежден балканист.

По его словам, пока же за роль самых влиятельных и авторитетных исламских лидеров в БиГ соревнуются Турция, Иран и Саудовская Аравия.

«Появление в числе таковых России могло бы существенно изменить геополитический расклад в регионе, сделав местных мусульман союзниками Москвы. Очевидно, этому будут противодействовать вышеперечисленные страны, стремящиеся сделать БиГ своим европейским офисом. Остается надеяться, что за визитом татарского лидера в Сараево поедут главы Чечни, Дагестана, Башкирии и прочих российских мусульманских регионов», – резюмирует Бондаренко.