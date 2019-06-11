11.06.2019, Киев, Игорь Петров
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

«Измотаем и деморализуем». В Киеве отменили «завоевание» Донбасса

Украине не удастся провести на Донбассе быструю военную операцию по так называемому «хорватскому сценарию».

Об этом на круглом столе в Киеве «Вызовы безопасности для внешней политики президента Украины Владимира Зеленского» заявил военный эксперт Центра военно-политических исследований Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На современном этапе мы можем вести речь о стратегии сдерживания агрессии, а не рассматривать какой-то наступательный вариант. Циркулируют мысли о каких-то там «хорватских сценариях», о какой-то быстрой военной операции, с помощью которой якобы можно ликвидировать [ЛДНР]. Для этого должны быть созданы определенные условия. Сегодня их нет. Нет условий для проведения быстрой военной операции. То же – и в военно-техническом отношении.

Поэтому что остается? Сдерживать агрессию и одновременно с этим наращивать ее удорожание для агрессора. На современном этапе в смысле сдерживания российской агрессии на Донбассе стоит пересмотреть основные приемы и методы действий ВСУ с целью более интенсивного выматывания противника в условиях реальной позиционной войны. Наша оборона должна быть активной, наносить урон где возможно. Нужна деморализация противника», – сказал Машовец.

Ранее Машовец доказывал, что Россия не сможет построить мост через Керченский пролив.

Читайте также: Украинский нардеп и экс-комбат выступил за зачистку Донбасса по-хорватски.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть