«Измотаем и деморализуем». В Киеве отменили «завоевание» Донбасса

11.06.2019, Киев, Игорь Петров

Украине не удастся провести на Донбассе быструю военную операцию по так называемому «хорватскому сценарию».

Об этом на круглом столе в Киеве «Вызовы безопасности для внешней политики президента Украины Владимира Зеленского» заявил военный эксперт Центра военно-политических исследований Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На современном этапе мы можем вести речь о стратегии сдерживания агрессии, а не рассматривать какой-то наступательный вариант. Циркулируют мысли о каких-то там «хорватских сценариях», о какой-то быстрой военной операции, с помощью которой якобы можно ликвидировать [ЛДНР]. Для этого должны быть созданы определенные условия. Сегодня их нет. Нет условий для проведения быстрой военной операции. То же – и в военно-техническом отношении.

Поэтому что остается? Сдерживать агрессию и одновременно с этим наращивать ее удорожание для агрессора. На современном этапе в смысле сдерживания российской агрессии на Донбассе стоит пересмотреть основные приемы и методы действий ВСУ с целью более интенсивного выматывания противника в условиях реальной позиционной войны. Наша оборона должна быть активной, наносить урон где возможно. Нужна деморализация противника», – сказал Машовец.

Ранее Машовец доказывал, что Россия не сможет построить мост через Керченский пролив.

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