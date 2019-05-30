Измученные гей-парадами верующие Молдовы готовы на крайние меры

30.05.2019, Москва, Елена Острякова

Глава православной молдавской церкви митрополит Владимир обратился к президенту премьер-министру, председателю парламента и руководству министерства внутренних дел Молдовы с призывом запретить в стране проведение акций, поддерживающих гомосексуализм.

Об этом сообщает издание «Блокнот Молдова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поводом для обращения, по словам митрополита стали многочисленные обращения верующих, которые 19 мая во время проведения в центре Кишинева акции в поддержку ЛГБТ вышли на мирный протест и пострадали от действий молдавской полиции, которая прменила к ним резиновын дубинки, слезоточивый газ, повредила иконы и хоругви.

«От имени Синода Православной церкви и граждан этой страны обращаемся к вам с просьбой, чтобы в будущем был прекращён этот деструктивный бич, обесценивающий мораль нашего православного общества, которые поддерживают семейные ценности», – написал митрополит.

Акции в поддержку ЛГБТ проводятся в Кишиневе четвертый год подряд и не встречают поддержки у местного населения. Парад 19 мая, в котором приняли участие европейские дипломаты, прошел в плотном кольце полиции.

По его окончании участников посадили в автобусы и отвезли «в безопасное место».