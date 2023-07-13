Изнасилования, сексуальное рабство, похищения с целью продажи на органы, – что творила Украина с детьми Донбасса

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Новосозданная парламентская комиссия, которая будет заниматься расследованиями преступлений киевского режима в отношении детей, намерена работать по такому же формату, как предыдущая комиссия по секретным американским биолабораториям на территории Украины, Грузии и других государств.

Об этом «Первому севастопольскому» сообщил сенатор от Севастополя, член комитета Совфеда по обороне и безопасности Сергей Колбин, бывший командир севастопольского «Беркута», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По итогам работы комиссии данная информация будет доведена до мирового сообщества через ООН… За практически десятилетний период так называемой АТО против ЛДНР… уже пострадало и погибло 24 тысячи детей», – подчеркнул Колбин.

«Какие преступления имеют место – это изнасилования, это сексуальное рабство, это похищение детей с целью продажи на органы, это всевозможная эксплуатация детей. У нас имеются достоверные факты от руководителей многих детских домов, которые располагались на оккупированных украинским режимом территориях, что десятки детей просто пропали без вести, след их неизвестен. Есть факты, когда украинская хунта прикрывалась детьми, как и гражданским населением в целом. Мы такие факты наблюдали с вами в Мариуполе», – отметил сенатор.

В комиссию войдут четыре рабочие группы. Первая группа будет заниматься сбором материалов, их анализом и оценкой, вторая – решением вопросов международной правовой оценки данных фактов, третья – вопросом совершенствования механизма защиты прав и свобод несовершеннолетних. И четвертая – выработкой мер социальной поддержки и реабилитации детей.

«Основные цели и задачи, которые мы ставим перед собой, это представить миру всю чудовищность тех преступлений, на которые пошел киевский режим. Второе – это по итогам расследования мы хотим инициировать заседание Совета безопасности ООН для рассмотрения преступлений киевского режима против детей, и, конечно же, обратиться через комиссара ООН продемонстрировать мировому сообществу все материалы», – отметил Колбин.

Он напомнил, что эвакуацию детей из зоны ведения боевых действий Запад лживо трактовал как похищение. Затем фейковое обвинение трансформировалось в вердикт Международного уголовного суда – выдать ордер на арест президента РФ Путина.