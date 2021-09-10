«Изображаем радость!»: Эксперты спорят об итогах переговоров Путина и Лукашенко

10.09.2021 00:16 (Мск), Москва, Елена Острякова

Москва и Минск сближаются в экономике и оборонной сфере, но Белоруссия вновь не готова к переходу на российский рубль и слиянию в одно государство. Такие выводы можно сделать из пресс-конференции Владимира Путина и Александра Лукашенко по итогам четырех часов переговоров.

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Президенты объявили, что согласовали все намеченные 28 программ по Союзному государству. Эти документы касаются экономики. Однако Минск опять не согласился на введение единой валюты. «Поглощения Белоруссии Российской Федерацией – не будет», – так это трактует либеральный политолог Станислав Белковский.

При этом Батька сохранил скидку на газ – Минск и в следующем году будет получать его по 128 долларов.

«И где вы видите здесь гирю на ноге России? Ничего плохого для народов Беларуси и России в этих программах нет и быть не могло. Все нацелено на рост благосостояния наших народов… Если нам понадобится иметь абсолютно тесные отношения, еще мощнее, чем в унитарном государстве, мы с ним это сделаем элементарно», – заверил Лукашенко.

Симпатизирующий белорусским властям политолог Сергей Марков считает, что Батька вновь выторговал выгодные для себя условия.

«Общая промышленная политика, в том числе общая доступность к госзаказу. Общий рынок газа с едиными ценами. Общий рынок нефти. Россия даст Белоруссии новые кредиты. Цена на газ будет практически российская. Это то, чего Белоруссия добивалась так долго. В общем, интеграция России и Белоруссии теперь пойдет быстро в экономике. Путин заявил, что политическая иинтеграция будет только после успехов в экономической интеграции. В тот же день начинаются совместные военные учения Запад 2021. Путин фактически поддержал политику Лукашенко по жесткому подавлению польского мятежа в Белоруссии и, получается, в том числе и жесткие сроки, типа 10 и 11 лет оппозиционерам. Путин поддержал и позицию Белоруссии по миграционному кризису с Литвой, Польшей и ЕС. Россия и Белоруссия стремительно сближаются. И, кажется, больше на условиях Белоруссии», – комментирует Марков.

Александр Носович, редактор портала «RuBaltic», настроен сдержанно – он обращает внимание, что на пресс-конференции Александра Лукашенко и Владимира Путина не был задан ни один проблемный вопрос.

«Ни один проблемный вопрос российско-белорусских отношений не был задан и прокомментирован. Кроме тех, по которым удалось договориться, вроде цены на газ. Более того, было честно заявлено, что проблемные узлы остаются. Косвенным подтверждением тому стала и очень скромная кредитная линия для Белоруссии: 630 миллионов долларов до конца следующего года – это совершенно не те цифры поддержки, что были несколько лет назад. Однако эти проблемные узлы не были даже вслух перечислены. И СМИ были подобраны так, чтобы не портили настроение и не напоминали. Установление позитивного фона сейчас важнее всего, что будет потом. Изображаем радость! Впрочем, мой сарказм здесь излишен… Радоваться надо и малому! Еще полтора года назад мы на всех парах шли к отрыву Белоруссии от России. Любые, хоть самые малозначимые и половинчатые соглашения лучше решений о разрыве всех отношений», – рассуждает Носович.

Полон пессимизма Модест Колеров, экс-глава управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами администрации президента России.

«Я прошу прощения, но: Лукашенко кинет. Лукашенко не может не кинуть. Макей жив – значит, всё по-прежнему. Весь национализм (второй стул) жив и поныне. И эта зависимость от АГЛ очень плоха для России. Наши питерцы умеют играть в длинную. Но иногда обманываются», – рассуждает Колеров в фейсбуке.