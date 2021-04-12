Изображение «вагнеровцев» украсило дом в Белграде

12.04.2021, Белград, Иван Добровольский

Уличные художники разместили изображение бойцов «ЧВК Вагнера» на стене дома в столице Сербии.

В соцетях появились фото и видео необычного граффити, которое появилось на стене дома в Белграде. На нем изображены четыре человека в камуфляжной форме с оружием. Внизу сделана надпись: «Группа Вагнера — русские рыцари».

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Эксперты объясняют растущую популярность «ЧВК Вагнера» за рубежом эффективностью россиян в борьбе с радикалами. Известно, что благодаря «вагнеровцам» удалось спасти жителей Донбасса от украинских карателей, пишет «Утро.ру».

Еще одной большой победой стал разгром боевиков «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ), которые контролировали почти всю территорию Сирии. Исламисты казнили мирных жителей, заставляли их воевать на своей стороне.

«Вагнеровцы» эффективно справились с освобождением древнего города Пальмира, принимали участие в боях за Алеппо и в окрестностях Дамаска. Также они помогали эвакуировать детей из зоны проведения операций. Сирийцы высоко оценили заслуги россиян и оставляют им послания на своих домах.

Героизм и мужество «вагнеровцев» воспевают не только в стихах и песнях, но и в современном творчестве. В феврале 2021 года анонимный художник издал серию комиксов о русском супергерое Вагнере. По сюжету он спасает мирных жителей от чудовищ в разных уголках мира.