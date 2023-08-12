Изолировать Россию бесполезно – экс-замглавы СБУ

Вадим Москаленко.  
12.08.2023 19:05
  (Мск) , Киев
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Дзен, Китай, Россия, Экономика


Киеву и Западу бесполезно пытаться изолировать Россию – она в любом случае найдёт экономические лазейки.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киеву и Западу бесполезно пытаться изолировать Россию – она в любом случае найдёт экономические...

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«Они (Россия) находят лазейки, обходят санкции, и продолжают изготовлять вооружение и пускать его на Украину. И здесь кажется, что мир никак не может это прекратить», – пожаловалась ведущая.

«К сожалению, так. Потому что мы сталкиваемся с вопиющими фактами – украинские предприятия до сих пор сотрудничают с Украиной. Я уже не говорю про третьи страны, или страны, которые не присоединились к санкциям – Казахстан, Киргизстан, Армения, Грузия, Турция.

И это предотвратить очень сложно. Потому что предприятие, которое изготавливает, хочет продать. И продаёт вроде как нормальному производителю. И только точечные раскрытия персональных данных, точечные расследования в том числе и журналистов, позволяют нам передавать эту информацию партнёрам», – сказал Ягун.

Он подчеркнул, что тем более Запад ничего не сможет поделать с такими партнёрами России, как Китай и Иран, способными закрыть большинство технологических потребностей РФ.

«А канал с Китаем вообще просто бездонный, и как его контролировать – никто не знает. И Россия будет санкции обходить.

Вы посмотрите на Иран – он тридцать лет под санкциями, и умудрился производить всё что только можно, связанное с ракетами. Они сейчас выходят на изготовление гиперзвуковых ракет», – подытожил он.

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