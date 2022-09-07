Изолировать Россию не получится, посмотрите на карту – Путин

Россия сумела стабилизировать свою экономику в условиях санкционного давления Запада.

Об этом в рамках Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия справляется с экономической, финансовой и технологической агрессией Запада. Я говорю именно об агрессии, по-другому это не назвать. Стабилизирован валютный и финансовый рынок России, снижается инфляция, я уже об этом говорил, уровень безработицы находится на историческом минимуме – меньше четырёх процентов. Оценки и прогнозы экономической динамики, в том числе со стороны предпринимателей, сейчас гораздо более оптимистичны, чем были в начале весны.

Что хочу отметить? Да, в целом экономическая ситуация стабилизировалась, однако, конечно, мы видим и проблемы в ряде отраслей и регионов, на отдельных предприятиях в стране, особенно на тех, которые были завязаны на поставки из Европы или поставляли туда свою продукцию…

Россия – суверенное государство. Мы всегда будем защищать свои национальные интересы, проводя самостоятельную политику, и ценим эти же качества в партнёрах, которые на протяжении многих лет демонстрируют надёжность и ответственность в ходе торгового, инвестиционного и другого сотрудничества. Имею в виду, конечно же, наших коллег из стран Азиатско-Тихоокеанского региона», – заявил Путин.