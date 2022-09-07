Изолировать Россию не получится, посмотрите на карту – Путин
Россия сумела стабилизировать свою экономику в условиях санкционного давления Запада.
Об этом в рамках Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия справляется с экономической, финансовой и технологической агрессией Запада. Я говорю именно об агрессии, по-другому это не назвать. Стабилизирован валютный и финансовый рынок России, снижается инфляция, я уже об этом говорил, уровень безработицы находится на историческом минимуме – меньше четырёх процентов. Оценки и прогнозы экономической динамики, в том числе со стороны предпринимателей, сейчас гораздо более оптимистичны, чем были в начале весны.
Что хочу отметить? Да, в целом экономическая ситуация стабилизировалась, однако, конечно, мы видим и проблемы в ряде отраслей и регионов, на отдельных предприятиях в стране, особенно на тех, которые были завязаны на поставки из Европы или поставляли туда свою продукцию…
Россия – суверенное государство. Мы всегда будем защищать свои национальные интересы, проводя самостоятельную политику, и ценим эти же качества в партнёрах, которые на протяжении многих лет демонстрируют надёжность и ответственность в ходе торгового, инвестиционного и другого сотрудничества. Имею в виду, конечно же, наших коллег из стран Азиатско-Тихоокеанского региона», – заявил Путин.
Кроме того, президент подчеркнул, что география России и обеспеченность ресурсами делает невозможной ее изоляцию.
«Россия едва ли не единственная страна в мире, которая способна полностью обеспечить себя природными ресурсами… Несмотря на попытки внешнего давления, общий грузооборот российских морских портов за семь месяцев текущего года практически не сократился, остался на том же уровне, что и годом раньше, – это где-то 482 миллиона тонн грузов. В прошлом году было 483 – практически то же самое.
При этом здесь, в дальневосточных портах, сейчас настоящий логистический бум. Объёмы перевалки грузов, обработки контейнеров таковы, что специалисты работают без перерыва на выходные, днём и ночью. Словом, как бы ни хотелось кому-то изолировать Россию, сделать это, как мы и всегда об этом говорили, невозможно. Достаточно просто посмотреть на карту», – сказал президент.
Спасибо!
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