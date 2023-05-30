Изолировать Россию не удастся – причитания беглого крымского экономиста-майданщика

Анатолий Лапин.  
30.05.2023 15:18
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина, Экономика


Россия имеет слишком протяженную границу, поэтому изолировать ее от мира не получится.

Об этом в эфире интернет-канала издания «Украинский тыждень» заявил бывший крымчанин, экономит Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия имеет слишком протяженную границу, поэтому изолировать ее от мира не получится. Об этом...

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По мнению Клименко, невозможно поставить западного контроллера на каждый погранпункт России и третьих стран.

«Это может звучать непопулярно – изолировать Российскую Федерацию в условиях глобальной экономики невозможно. Я сейчас не буду врать – посмотрите, пожалуйста, в «Википедии» протяженность границы между Казахстаном и Россией, Китаем и Россией, и Монголией и Россией.

Там, кажется, что-то до 14 тысяч километров. И как вы изолируете страну, которая имеет сухопутную границу 14 тысяч километров со странами, которые, если не являются ее друзьями, но и не являются врагами. И у которых работают те же бизнесмены, через которые везут», – сокрушается экономист.

«Можно сделать, чтобы не возили через Грузию, через Армению или Азербайджан, то есть через страны южного Кавказа, но сделать так, чтобы не возили через Китай, через Казахстан, через Монголию – там тысячи и тысячи таможенных переходов через границ. Ну что вы, там на каждом таможенном пункте поставите контролеров из ЕС и G7? Ну не будет ничего такого», – заявил Клименко.

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