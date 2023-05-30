Изолировать Россию не удастся – причитания беглого крымского экономиста-майданщика

Россия имеет слишком протяженную границу, поэтому изолировать ее от мира не получится.

Об этом в эфире интернет-канала издания «Украинский тыждень» заявил бывший крымчанин, экономит Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Клименко, невозможно поставить западного контроллера на каждый погранпункт России и третьих стран.

«Это может звучать непопулярно – изолировать Российскую Федерацию в условиях глобальной экономики невозможно. Я сейчас не буду врать – посмотрите, пожалуйста, в «Википедии» протяженность границы между Казахстаном и Россией, Китаем и Россией, и Монголией и Россией.

Там, кажется, что-то до 14 тысяч километров. И как вы изолируете страну, которая имеет сухопутную границу 14 тысяч километров со странами, которые, если не являются ее друзьями, но и не являются врагами. И у которых работают те же бизнесмены, через которые везут», – сокрушается экономист.