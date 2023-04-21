Изоляция от Запада и санкции выгодны России – Карасев

России даже выгодны ограничения, которые вводит по отношению к ней коллективный Запад, потому что благодаря им она выстраивает свою собственную экономику и производство.

Об этом в эфире интернет-блога «Да это так» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«России выгодно это. Первое – это стимулирует импортозамещение, потому что когда все хорошо – мы же знаем, когда кризисная ситуация, мы мобилизуемся, сразу включаем какие-то ресурсы, на которые даже не думали, что готовы к этому, начинаем продумывать разные альтернативы. Когда комфорт, мы плывем по течению и едем по колее, по лыжне, а когда все – начинаем перезаряжать себя. Вот они сейчас перезаряжают себя на ипортозамещение, начинают сами производить.

Сегодня видел сообщение, что компоненты для гидротурбин уже нельзя будет импортировать для того, чтобы поменять, значит, надо искать свои какие-то. Ну, найдут, у них есть ресурс для того», – сказал эксперт.

По его словам, принимая решение о начале военной операции на Украине, в России, «понимая, что будут санкции Запада, шли сознательно для того, чтобы вычистить компрадорскую элиту, у которой сырьевые рынки привязаны к Западу».

«Второе – отсечь, нейтрализовать или уменьшить роль России в международном разделении труда как сырьевого ресурса – нефть, газ и прочее, а перейти на перерабатывающую или обрабатывающую промышленность. А обрабатывающая промышленность – это добавленная стоимость, в отличие от сырой нефти, которую можно гнать по нефтепроводам, или газ, который можно гнать по проводам», – отмечает политолог.

Дальше уменьшается зависимость от мирового рынка, западного рынка и западных финансовых технологий. Даже замораживание активов в какой-то степени приводит к чему? Уже не про доллар думают, а думают про другие валюты. Да, у них есть проблема сейчас, чтобы не было смены доллара на юани, но, тем не менее, найдут со временем какую-то золотую середину», – заявил Карасев.