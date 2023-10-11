Израиль – база США, замаскированная под государство

На территории Палестины с некоторого времени расположилось государство Израиль. Основной лейтмотив расположения Израиля на территории враждебного им Исламского мира, в самых его недрах – Арабском мире – это, якобы, древняя история еврейского народа. Пару тысяч лет назад на территории Палестины жили евреи, и это дает им основания потеснить коренное арабское население.

С таким же успехом можно было бы потеснить венгров, и создать государство гуннов, а на территории Казахстана можно было бы создать ираноязычное государство. Так как в это же время на территории современного Казахстана проживали сарматы. И такую абсурдную логику можно продолжать, рассуждает в авторской колонке член движения «Другая Украина» депутат Никоалевского горсовета Максим Невенчанный.

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Если быть совсем прямолинейными, то на территории вашего земельного участка можно поселить каких-то чужих людей, на том основании, что пару тысяч лет назад на этом месте жили их предки.

Но пойдем дальше: почему именно еврейский народ должен жить на этой территории? Ведь в свое время, на этой территории проживали более древние представители Персидской империи. Еще более древние поселения ассирийцев, еще ранее египтяне. Но почему-то решение о создании государства было определено для еврейского народа.

Вначале, начали собирать и концентрировать евреев на территории Палестины со всего мира. А потом, набрав 806 000 человек, предоставили этой маленькой группе людей статус государства. И вот это квази-государство начали вооружать и засыпать деньгами. Проводить программы по переселению евреев на территорию Палестины. Назвав это красивым словом – репатриация.

Теперь это милитаризированное высокотехнологическое государство с населением почти 10 000 000 человек. Вы думаете, это чудо самоорганизации, которое переросло в процветание? Или провидение Божье? Нет. Это искусственный проект Запада.

Можно спросить, что, разве не заслуживает каждый народ своего государства? Есть большое количество народов, проживающих на исторической родине, которые не имеют своего государства. И вряд ли будут его иметь. Например, индейские племена на территории современных США не имеют своего государства. У них есть зоны отчуждения, называемые резервациями. Или племена современной Великобритании – Икены, Тринобанты и прочие, они ведь тоже не имеют своего государства.

Но это мало кого волнует в Западном мире. Основная задача Запада, которую они скрывают за своей напускной заботливостью, состоит в том, чтобы создавать очаги нестабильности в различных регионах планеты. И лучше всего это делать под соусом заботы о суверенитете и независимости определенного народа.

Вспомните поддержку Запада при попытке отделения Чечни. Какая была забота о самостоятельности?! Вспомните, как прекрасно воспринял Запад разделение Чехословакии и Югославии. Как они приветствуют и способствуют отделение Тайваня от Китая. А как они счастливы, что отделили Южную Корею от КНДР. Заметьте, как поддерживаются Западом сепаратистские старания курдов.

Но как не хочет запад разделения США, Британии. Что скажут на Западе, если коренные народы Австралии захотят последовать по сценарию Израиля, то их попытки будут жестко пресечены. Та же ситуация касается и североамериканских племен. Но почему же евреям можно создавать свое государство, а другим этого делать нельзя? Неужели это какая-то богоизбранность?

Нет. Просто еврейский народ находится в антагонистических противоречиях с арабами. Именно это основная заслуга еврейского народа. Западу нужен островок нестабильности на ближнем Востоке. И еврейская легенда о древности их обетованных мест сюда подходит как нельзя лучше.

Британия, а затем эту эстафету подхватили США, создали на территории Арабского и Исламского мира свою военную базу. Самую большую военную базу во всем мире. И замаскировали ее под государство. Через эту военную базу-государство США пытаются играть на противоречиях в регионе. Поддерживая радикальных боевиков и предоставляя им укрытие в случае опасности. А, договариваясь с Саудовской Аравией, США строят сухопутный транспортный коридор из Европы в Индию, через Средиземное море, Израиль, Иорданию и Саудовскую Аравию.

Представьте сколько времени и средств вложили Штаты в Израиль! Для того, чтоб показать красивую сказку, о некоем превосходстве одного народа над другими, своими соседями. Что еврейский народ, на маленьком клочке земли в условиях постоянного военного конфликта, смог не только «отжать» территории ее хозяев, и построить там процветающее современное технологичное государство с большим количеством вооружения. Какое чудо. Но важнейшей функцией Израиля является недопущение консолидации арабских стран в единый Арабский Мир.

Ровно такие же действия предпринимаются Штатами в других регионах. Не позволяя сформироваться локальной цивилизации Тюркского мира, Латиноамериканского мира, Китайского, Персидского, Индийского или Русского.

Поэтому все усилия западных СМИ сейчас будут брошены на расчеловечивание арабских жителей, отстаивающих свои территории, и на героизацию израильтян. Будут подкупать ЛОМов в разных регионах, для формирования общественного мнения. Чтоб сформировать устойчивый образ врага и жертвы. Точно такой же сценарий обкатали на примере военного конфликта на территории Украины. А теперь его будут воплощать на примере Израиля. Который, случайным образом оказавшись на чужой территории, является мирным и хорошим. А вот арабские «агрессоры», все время мешают Израилю «мирно» захватывать новые территории и выселять оттуда неугодных арабов. При этом оттесняя арабов все дальше и дальше с их законной территории, с помощью современного западного оружия, уничтожая арабские поселения только потому, что они «дикари» в устах западной пропаганды.

И Израиль никто не назовет агрессором, и тысячи смертей арабского населения никто не осудит на страницах западных СМИ.

Потому что уничтожение военной базы, замаскированной под государство Израиль, совершенно неприемлемо для США. С учетом растущей самостоятельности арабских стран и стран Тюркского и Персидского мира. Для США существование военной базы Израиля, это жизненная необходимость. На фоне слабеющего авторитета «демократии» все силы США будут брошены на сохранение этой военной базы и логистического центра.

Ведь падение Израиля, возвращение территорий ее законным хозяевам будет означать начало необратимых процессов – завершение «порядка, основанного на правилах» и переход к порядку, основанному на справедливом взаимодействии цивилизаций. Но уже без ментора в лице США.