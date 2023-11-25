Израиль для США в три раза ближе, чем Украина, – Давид Арахамия

Анатолий Лапин.  
25.11.2023 05:29
  (Мск) , Киев
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Дзен, Израиль, Политика, США, Украина


Со стен в кабинетах американских конгрессменов исчезли плакаты со словами в поддержку Украины. Теперь их заменили лозунги в поддержку Израиля.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил глава украинской делегации на переговорах, руководитель фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Со стен в кабинетах американских конгрессменов исчезли плакаты со словами в поддержку Украины. Теперь...

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По словам Арахамии, Израиль для американских политиков в три раза ближе, чем украинская история.

«Для них Израиль – это очень большая история. Много еврейского лобби во всех центрах принятия решений, на всех уровнях в США.

Сейчас, если вы пройдете по Конгрессу, то на стенах конгрессменов при входе всегда было: «I stand with Ukraine», а теперь: «I stand with Israel».

Я был на приеме у ребе, там были все почти сенаторы, конгрессмены и так далее, потому что для них показать солидарность с народом Израиля – намного важнее с точки зрения местной политики. Они, все-таки, политики, они избираются, избираются американцами. Для американца эта израильская история намного ближе, в три раза ближе, чем украинская история», – заявил Арахамия.

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