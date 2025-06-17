Израиль и британцы очень рассчитывали на ядерный ответ Ирана – эксперт
Удар Израиля по Ирану подразумевал ответ ядерным оружием. И в этом случае Израиль получил бы шанс легализовать свое ядерное оружие, применив его по Ирану.
На это в эфире «Крым 24» указал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Великобритания, которую когда-то подвинули с мировой арены, хочет вернуться во власть сильных и сидеть на всех торговых, экономических, финансовых потоках и, оставаясь в тени, стричь с этого дивиденды. США этого не дают, поэтому британцы всегда как бы выступают вместе с Америкой, но всегда обостряют конфликты.
То же самое произошло и в этом ирано-израильском конфликте. Мы помним, что в октябре прошлого года стороны обменялись ударами, и всё надолго затихло. США начали переговоры по ядерной сделке, и переговоры шли в достаточно конструктивном ключе. И тут внезапно Израиль начинает боевые действия. При этом гибнет в том числе переговорная группа со стороны Ирана, которая практически выработала рабочее соглашение между США и Ираном. То есть Израилю и стоящей за ним, как я подозреваю, Великобритании – такое соглашение было невыгодно», – указал он.
По словам эксперта, появление сильного государства Иран с собственной атомной промышленностью не в интересах как Великобритании, так и США.
«Мощная энергетика была бы очень серьёзным подспорьем экономике Ирана, который планирует развиваться за счёт других глобальных проектов, таких как «Один пояс — один путь» и трасса «Север — Юг», то есть Иран стал бы серьёзной экономической державой на Ближнем Востоке.
Ни Великобритании, ни Израилю это невыгодно, поэтому был задействован вот этот опрометчивый механизм. Они думали, что всё-таки у Ирана есть ядерное оружие, и он его достанет, и тогда можно и Израилю легализовать такое же оружие, а там разберёмся. Типичная тактика англосаксов начала XXI века», – подчеркнул Леонков.
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