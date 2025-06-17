Израиль и британцы очень рассчитывали на ядерный ответ Ирана – эксперт

Удар Израиля по Ирану подразумевал ответ ядерным оружием. И в этом случае Израиль получил бы шанс легализовать свое ядерное оружие, применив его по Ирану.

На это в эфире «Крым 24» указал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Великобритания, которую когда-то подвинули с мировой арены, хочет вернуться во власть сильных и сидеть на всех торговых, экономических, финансовых потоках и, оставаясь в тени, стричь с этого дивиденды. США этого не дают, поэтому британцы всегда как бы выступают вместе с Америкой, но всегда обостряют конфликты. То же самое произошло и в этом ирано-израильском конфликте. Мы помним, что в октябре прошлого года стороны обменялись ударами, и всё надолго затихло. США начали переговоры по ядерной сделке, и переговоры шли в достаточно конструктивном ключе. И тут внезапно Израиль начинает боевые действия. При этом гибнет в том числе переговорная группа со стороны Ирана, которая практически выработала рабочее соглашение между США и Ираном. То есть Израилю и стоящей за ним, как я подозреваю, Великобритании – такое соглашение было невыгодно», – указал он.

По словам эксперта, появление сильного государства Иран с собственной атомной промышленностью не в интересах как Великобритании, так и США.