Израиль, Украина, Косово: Один почерк кровавых провокаций США

Западные поджигатели войны имеют огромный опыт организации провокаций с человеческими жертвами, призванных доказать миру «преступность» того или иного государства или организации, которые в данный момент являются мишенью для «демократического мира».

Варварский обстрел израильскими военными гражданской больницы в Газе и попытка переложить ответственность за это на палестинцев находятся в одном ряду с убийствами мирных жителей в косовском Рачаке в 1999-м, а также украинских Буче и Мариуполе в 2022-м, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В начале 1999 года американский дипломат Уильям Уокер, тесно связанный с ЦРУ, совместно с албанскими боевиками организовал в косовском селе Рачак провокацию, которая стала поводом для натовских бомбардировок Югославии.

15 января 1999-го югославская полиция выбила из Рачака боевиков террористической Армии освобождения Косово (АОК), убив несколько десятков из них. Однако ночью, после ухода полиции, тела террористов были переодеты из униформы в гражданскую одежду. Их провозгласили «невинно убитыми мирными жителями», несмотря на татуировки, свидетельствующие о принадлежности к АОК.

При этом лично Уокер заявил привезённым на следующий день журналистам, что было убито «45 мирных жителей», он лично видел обезглавленное тело, тела стариков, и большинство тел имели пулевые отверстия в головах. В свою очередь журналист ВВС Джеки Роланд написала, что «были убиты обычные люди, фермеры, рабочие, большинство выстрелами в голову, возраст жертв – от 14 до 99 лет».

Югославской полиции вновь удалось занять село лишь 18 января 1999 года. Следственная группа в сопровождении трёх наблюдателей ОБСЕ обнаружила в местной мечети 40 тел в гражданской одежде, причём стариков между них не было, ни одно тело не было обезглавлено, и никто из погибших не был убит выстрелом в голову. На руках погибших были обнаружены следы пороха, а на некоторых из погибших были ботинки и термобельё военного образца.

Захоронение боевиков в селе Рачак.

Несмотря на все эти очевидные доказательства ложности версии Уокера, 17 марта 1999 года инцидент в Рачаке был провозглашён «преступлением против человечности», а через неделю начались натовские бомбардировки Югославии, которые продолжались 78 дней.

Россию евроатлантисты бомбить боятся, памятуя о неминуемых последствиях, однако с начала СВО руками своей украинской агентуры они организовали немало кровавых провокаций. Самой известной из них стала так называемая «резня в Буче», причём место для неё было выбрано англоязычными сценаристами, ведь английское слово butchery (резня) созвучно названию «Буча».

Напомню, что в конце марта 2022 года российские войска оставили Киевскую область, поскольку политическое руководство РФ тогда надеялось достигнуть мирных договорённостей с Киевом. Но ВСУ сначала несколько дней обстреливали городок Буча, где были только мирные жители, снарядами со шрапнелью. А в начале апреля в Бучу вошли украинские военные, которые расстреливали всех, кто попался им навстречу – всего было убито более 400 человек. После этого трупы разложили вдоль улиц, и украинские власти несколько дней возили в Бучу западные съёмочные группы.

Тогдашний премьер Британии Борис Джонсон в Буче.

А в Мариуполь группы информационных агентств Reuters (Великобритания) и Associated Press (США) и вовсе привезли сразу после начала СВО, в конце февраля 2022 года. Именно под диктовку американских и британских журналистов был слеплен один из самых известных фейков – о «российской бомбардировке мариупольского роддома» 9 марта. Своеобразным «лицом» этой истории была выбрана местная модель Марианна Подгурская, поскольку девушка была привлекательна и молода.

Именно её фото на фоне здания роддома с выбитыми стёклами и во время спуска рожениц в подвал сопровождали душещипательные истории в украинских и западных СМИ. Вот только фото воронки от будто упавшей рядом с роддомом российской бомбы киевские власти так и не предоставили – ведь её попросту не существовало.

При этом в начале апреля 2022-го Марианна, которую в результате спасли российские военные, рассказала журналистам, что никакой бомбардировки роддома не было, а взрыв рядом с ним организовали военные из «Азова» (запрещен в РФ), которые к началу марта превратили большую часть здания в свои позиции.

А вот в секторе Газа медицинские учреждения бомбят по-настоящему – вот только Израиль, который это делает, хочет повесить ответственность на своих противников из палестинских военизированных организаций. Вечером 17 октября у больницы Аль-Ахли на севере сектора Газа, который израильские военные десятый день бомбят и обстреливают ракетами, раздался мощнейший взрыв.

Погибло почти 500 пациентов, несколько сотен ранены, из них почти сотня в критическом состоянии. Евангелистская церковь Иерусалима, в ведении которой с конца XIX века находится эта больница, официально сообщила, что перед бомбардировкой она получила три телефонных звонка от израильских властей (это привычная практика Тель-Авива). Однако власти Израиля и стоящие за ними США упорно заявляют, что они тут ни при чём.

Сначала в Тель-Авиве обвиняли в ракетном обстреле больницы ХАМАС, которому палестинцы доверили управление сектором Газа, потом – группировку «Исламский джихад». Израиль приводил в своё оправдание записи разговоров «палестинских оперативников» (подобных фейков, изготовленных СБУ по сценариям американских кураторов, на Донбассе с 2014 года было вброшено несколько тысяч).

К заседанию Совета Безопасности ООН, на котором 18 октября рассматривалась ситуация в Газе, израильские власти обещали представить ещё какие-то доказательства своей невиновности в ударе по больнице Аль-Ахли, но так этого и не сделали.

Да и зачем это Израилю, если на его стороне США, причём всецело? Представитель Вашингтона в СБ ООН наложил вето на проект резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, а в тот самый день президент США Джо Байден, находившийся со специальным визитом в Израиле, заявил, что удар по больнице нанесла «другая сторона». Отвечая на вопрос журналистов, на чём основывается его уверенность в этом, Байден сказал:

«На данных, которые мне предоставило моё министерство обороны».

В разведывательном управлении Пентагона, в свою очередь, заявили, что Вашингтон и Тель-Авив не знают число жертв удара по больнице в Газе, но их «максимум несколько десятков». Фактически это признание вины Израиля – ведь если бы удар по больнице действительно нанесли палестинцы, то в США назвали бы настоящее число погибших.

Но формального признания этой вины от Вашингтона мир никогда не дождётся, ведь США на протяжении десятилетий придерживаются принципа «может, там и сукины сыны – но НАШИ сукины сыны». Впервые эти слова были сказаны президентом Франклином Рузвельтом о диктаторе Никарагуа Анастасио Сомосе, но они полностью описывают отношение США к Израилю практически с момента создания этого государства.

Вашингтон поддерживал Тель-Авив и в ходе «шестидневной войны» 1967 года, и в ходе «войны Судного дня» 1973-го, к 50-й годовщине которой приурочили свои акции боевики ХАМАС. Поддержат США власти Израиля и ныне, какие бы преступления против человечности не чинили бы израильские военные против палестинцев.

Это же касается и поддержки со стороны США киевских властей, которые на подконтрольной территории также пытаются уничтожить часть населения – говорящего и думающего по-русски. Недаром ведь даже помощь Израилю и Украине общим объёмом в 100 миллиардов долларов администрация Байдена планирует объединить в один пакет.