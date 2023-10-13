Израиль и Украину скрестили путём шизофренизации – эксперт

Подмена понятий достигла клинического уровня массовой шизофрении: запланированные Гитлером к уничтожению украинцы зигуют и читают «Майн кампф», а спасенные от уничтожения Красной Армией евреи учат украинских националистов убивать русских.

Об этом заявил в эфире программы «Политотдел» главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идет тотальная массовая шизофренизация сознания. Получается, с одной стороны, был национал-социализм германский, который ставил своей целью истребление населения Украинской ССР, поскольку с точки зрения расовой теории германского национал-социализма население, проживавшее на территории УССР, представляло собой низшую расу, неполноценную расу», – подчеркнул он.

«Если смотреть, допустим, на антропологию украинских националистов, которые сейчас там бегают, брать нордические эталоны, естественно, что ну не получается вот из этих зигующих и читающих перед сном «Майн кампф» нордидов, не выходит из них арийцев. Все эти любители украинского национализма с точки зрения Адольфа Гитлера подлежали либо ликвидации, либо переселению за Урал. И, тем не менее, сейчас все эти люди в голове с идеями Гитлера бегают, убивают таких же, как они, которых они записали в низшую расу – это шизофренизация, это «Вальпургиева ночь» (произведение Майринка), это когда белое стало чёрным, а чёрное стало белым», – указал эксперт.

Ситуация, где все смешалось, и нет больше границ между разумным и безумным, характерна для Израиля.

«Действительно, опять-таки, здесь очевидная шизофренизация. Ни для кого не секрет, и это как бы мы делаем вид, что, собственно говоря, ничего не происходит, но мы-то это всё видимо знаем: израильские наёмники воюют на стороне нацистской Украины. Это не секрет, это очевидные факты. Более того, ладно наёмники, это как бы такое личное, захотел – поехал, какие-то связи, кто-то кого-то нанял. Но слушайте, там же и по структурам исполнительной власти ходят такие, что по одежде их ни с кем не перепутаешь, и они не стесняются. И получается, мы знаем, что израильские спецы обучают и инструктируют украинскую армию, и официальный Израиль знает. Как бы дипломатия вещь тонкая, все делают вид, что ничего не происходит. Хотя сейчас это начинает уже вылезать в средства массовой информации с видео и так далее», – подчеркнул аналитик.

Он добавил, что уже никого не удивляет картина, когда глубоко религиозный еврей с радостными воплями топчется по российскому флагу где-нибудь в Днепропетровске.

«И получается интересная ситуация: евреи недавно оглашали цифру, что 2 тысячи израильских военных возвращается назад в Израиль, чтобы вести борьбу за своё государство. То есть, с одной стороны, они воюют на стороне государства, у которого, по сути, идеология национал-социалистическая, а с другой стороны – они воюют против народа, который когда-то их вынимал из концлагерей, освобождал их предков. Ну кто их спасал? Красная Армия их освободила из концлагерей и спасала. Я озвучиваю факты. Это кому-то, может, нравится, кому-то не нравится. У меня в одном из материалов по украинской армии есть сюжет – это эпизод видео израильского блогера, который пригласил к себе израильского военного спеца, который долгое время тренировал украинскую армию. Правда, там этот спец издевался над украинцами, рассказывал, какие они не совсем нормальные и не совсем умные. Тем не менее, это не скрывается. И что это, как не шизофренизация»,- заключил эксперт.