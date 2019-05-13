Израиль ищет русскоязычных специалистов для выявления украинских нелегалов

13.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Израилю не хватает русскоязычных специалистов, чтобы справиться с потоком украинских «туристов» в аэропортах.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил посол Израиля на Украине Йоэль Лион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема состоит в том, что много людей нарушают правила нахождения в Израиле, остаются дольше, чем позволено. Они ищут какую-то нелегальную работу и остаются. Мы знаем, что в Израиле так живут порядка 25 тысяч украинцев. На самом деле их, наверное, больше. Это те, кто въехал к нам по туристической визе, пересекли границу и не выехали», – сказал дипломат.

По его словам, Израилю не хватает качественного контроля за тем большим потоком туристов с Украины, который наблюдается в последние годы.

«Это прекрасно – мы очень рады тому, что так много украинцев хотят побывать в Израиле и приветствуем это. Но теперь нам нужны русскоязычные люди, чтобы справиться с этим наплывом, чтобы расспросить туристов, убедиться, что их документы в порядке. А на это нужно время», – заявил Лион.