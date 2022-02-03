«Израиль кишит агентами КГБ»: Гордон обвинил Якова Кедми. Тот ответил…

03.02.2022  15:57 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Дзен, Израиль, Политика, Спецслужбы, Украина
Новости Украины

Израильский военный эксперт, экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми якобы был завербован КГБ и ФСБ, и никогда не являлся «настоящим» сотрудником израильских спецслужб.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил скандально известный антироссийской пропагандой и пиаром шарлатаном киевский журналист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Израильский военный эксперт, экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми якобы был завербован КГБ и ФСБ,...

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«Посмотрите, с какими речами выступает руководитель одной из израильских разведок, которого зовут Яков Кедм, бывший гражданин Советского Союза.

Я когда смотрю на Якова Кедми, я вспоминаю многочисленные рассказы серьёзных разведчиков, в том числе израильских, о том, как СССР просто выкинул сотни и тысячи завербованных агентов КГБ под видом беженцев, которые приехали в Израиль. Это была мощная спецоперация КГБ, когда ряд евреев, которые выезжали в Израиль, вербовал КГБ, чтобы они в дальнейшем выполняли миссию агентов…

Израиль наводнён советскими агентами. И когда я вижу лицо Якова Кедми, который является завсегдатаем программы Владимира Соловьёва, восхваляет Путина, Россию, и уничтожает Украину в своих речах, я вспоминаю, что мне рассказывали многие настоящие сотрудники израильских разведок», – сказал он, коверкая фамилию израильтянина, ставя ударение не на тот слог.

Отвечая на эти обвинения, Яков Кедми подчеркнул, что ни один настоящий разведчик не будет общаться с таким человеком, как Дмитрий Гордон.

«Этого ублюдка, чего на него тратить время? Ни один нормальный, серьёзный представитель ни одной разведслужбы с этим дерьмом общаться вообще никогда не будет. Потому что толку от него нет. К чему он нужен, кто с ним общался? Он даже о своей стране, об СБУ ничего не знает. Я могу ему рассказать больше об СБУ, чем он когда-то слышал», – сказал Кедми в эфире телеканала «Россия 1».

Также экс-глава спецслужбы «Натив» прокомментировал коверкание своей фамилии.

«Я не знаю, где правильно ставить ударение в фамилии Кедми. Никогда ни у кого такого вопроса не было, кроме этого идиота. Все знают, а он не знает», – резюмировал Кедми.



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