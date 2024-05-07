Израиль начал то, от чего отговаривал Запад. Украина снова выпала из повестки

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Еще одна «красная линия» перейдена» на Ближнем востоке. Израиль начал наземную операцию в палестинском Рафахе, от которой его отговаривали хором все руководящие западники – от Байдена до Шольца.

Минувшей ночью, под прикрытием бомбежек с воздуха и массированного артиллерийского огня израильские войска начали движение в сторону восточных окраин Рафаха.

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Перед этим вторжение в Рафах одобрил военный кабинет Израиля. Нетаньяху заявил, что Израиль готов «защищать себя», то есть провести операцию в Рафахе, даже если из-за внешнего давления страна останется в полном одиночестве.

Как сообщает запрещенная в Израиле катарская «Аль-Джазира», односторонние действия Тель-Авива уже подверглись критике со стороны арабских соседей.

«Египет, Катар и США провели сложные переговоры по достижению мирного соглашения в Секторе Газа, но все действия Нетаньяху подтверждают, что он хочет подорвать все усилия по завершению конфликта», – заявил министр иностранных дел Иордании Сафади.

Спикер ЦАХАЛ призвал более 100 тысяч жителей и беженцев, проживающих в восточной части Рафаха и окрестностей, в срочном порядке эвакуироваться в декларированную Израилем «расширенную зону эвакуации» в Аль-Маваси.

Десятки тысяч палестинцев начали срочно покидать свои дома после сообщений об ожидающихся ударах Израиля.

Еще за несколько часов до израильского вторжения ничто не предвещало о том, что оно произойдет. ЦАХАЛ и ХАМАС вели переговоры о перемирии при посредничестве директора ЦРУ Уильяма Бернса, катарских и египетских дипломатов.

На первом этапе предполагалось прекращения огня сроком от 42 до 60 дней и обмен 33 еврейских заложников ХАМАС на 700 палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. Плюс Израиль обязывался отвести войска к границе Газы и прекратить полеты своих самолетов и беспилотников над Газой на 10 часов каждый день и на 12 часов в дни освобождения пленных.

Далее – второй этап, в ходе которого ХАМАС выдает всех заложников-мужчин, не являющихся военнослужащими, в обмен на неустановленное пока число палестинских заключенных. В свою очередь – израильская армия полностью уходит из Газы и устанавливается полное и окончательное прекращение огня.

На третьем этапе планировалось окончательное освобождение захваченных ХАМАС заложников, прекращение израильской блокады анклава и принятие трех-пятилетнего плана восстановления Газы. Теперь все эти планы пущены коту под хвост. Одно радует – передовицы всех западных СМИ снова не об Украине. Впрочем, киевских милитаристов это как раз не радует.