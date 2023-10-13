Израиль намерен сравнять Газу с землей

Олег Кравцов.  
13.10.2023 10:18
  (Мск) , Москва
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Ближний Восток, Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Сюжет дня


Израиль дал сутки палестинцам, что покинуть город Газа, который сносится с лица земли еврейской авиаций.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в официальном заявление Армии обороны Израиля.

Израиль дал сутки палестинцам, что покинуть город Газа, который сносится с лица земли еврейской...

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«ЦАХАЛ призывает всех гражданских лиц города Газа эвакуироваться из своих домов на юг ради их собственной безопасности и защиты и переместиться в район к югу от Вади-Газа, как показано на карте», – заявил пресс-секретарь армии Джонатан Конрикус.

Примечательны в этой связи слова экс-премьера Израиля Нафтали Беннета, произнесенные в эфире британского телеканала Sky News.

Журналисты поинтересовались, что он думает о палестинцах, находящихся в больницах на аппаратах искусственного поддержания жизни, включая младенцев в инкубаторах, которые придется отключить, поскольку Изаиль отрезал доступ к электроэнергии.

«Вы это что, серьезно?! Вы серьезно продолжаете задавать мне вопросы о палестинских гражданских? Вы ненормальный? Не видите, что тут творится? Мы сражаемся с нацистами, а гражданские не наша цель. Если кто-то хочет им что-то дать, пусть дает. Хотите подать им электричество? Подавайте! А лично я свет и воду врагам подавать не буду. Если кому-то это надо, окей, но без нас», – ответил Беннет.

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