Израиль напомнил Зеленскому то, что требовали забыть США

24.01.2020, Москва, Михаил Рябов

Организаторы форума памяти жертв Холокоста, от участия в котором вчера отказался прибывший в Израиль Владимир Зеленский, пояснили, почему отказались предоставлять слово украинскому президенту.

«Я потом спрашивал одного из организаторов: а почему, кстати, не дали слово на форуме Владимиру Зеленскому? А Украина, объяснял он, была тогда, во Вторую мировую войну, не самостоятельной страной, а частью Советского Союза, притом, что правопреемницей Советского Союза является, как известно, Россия. Вот Владимир Путин и выступит. Но что-то в этом, похоже, было еще», – рассказывает журналист Андрей Колесников в репортаже из Израиля, опубликованном сегодня в газете «Коммерсант».

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Репортер обращает на еще одну важную деталь – выступление на форуме вице-президента США Майкла Пенса, который специально избегал от упоминания подвига советских солдат, впрочем, не забывая подчеркивать американский вклад в победу.

Вот как описывает Колесников уловки Пенса:

«Когда солдаты распахнули двери Освенцима, они увидели 6 тыс. полуголых, еле живых людей», – сказал американец.

Солдаты? Вице-президент Соединенных Штатов не сказал, что это были советские солдаты. Он продолжал, и я понимал, что и не скажет.

— Невозможно,— продолжал он,— идти по Освенциму, не ощущая этого нечеловеческого горя… Как можно было сделать это?! Но мы помним имена и лица…

А тех, кто освободил,— нет, он не помнил. Это были солдаты.

— Мы отдаем должное,— добавил он,— усилиям стран-союзников (опять безымянным.— прим. автора) и 2 млн американских солдат (появилось прилагательное.— прим. автора), которые, несмотря на тяжелые потери, освободили континент.

Да, теперь я знаю, как это делается», – резюмирует Колесников.