Израиль не исключает, что вторжения в Газу не будет

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Израильские военные готовятся к следующей фазе кампании против сектора Газа, но не факт, что это будет наземная операция.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на брифинге заявил представитель ЦАХАЛ подполковник Ричард Хехт.

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«Мы готовимся к следующим этапам войны. Мы еще не сказали, какими они будут. Все говорят о наземном наступлении. Возможно, это будет что-то другое», — сказал Хехт.

А сегодня агентство ООН по делам палестинских беженцев предупредило о возможной вспышке инфекционных заболеваний, поскольку большая часть Газы не имеет доступа к воде.

При этом представитель израильской армии считает, что мирные палестинцы не испытывают гуманитарных проблем.

«У нас нет обязательств поставлять электроэнергию ХАМАС, — заявил он в интервью Би-би-си. – Люди, которые напали на нас, уже многие годы контролируют сектор Газа. У них есть электричество. В настоящий момент в Газе нет гуманитарного кризиса».

«Мы попросили людей переехать [на юг], там есть вода, есть электричество», – добавил Хехт.