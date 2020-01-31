Израиль не позволил польскому президенту устроить русофобский демарш

31.01.2020, Варшава, Владимир Гладков

Организаторы прошедшего в Израиле Всемирного форума памяти холокоста не собирались давать слово на главной трибуне польскому президенту Анджею Дуде с целью предотвращения традиционных антироссийских провокаций.

Об этом в эфире YouTube-канала «ITON.TV» заявил главный редактор польского еженедельника «Факты и Мифы» Дарек Цыхол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из-за Польши началась информационная война с Россией, это понятно. Если бы польский президент принимал участие во всех мероприятиях в Иерусалиме, было бы не очень приятно. Организаторы, зная его, предложили ему произнести речь не во время главных церемоний, а чуть позже, во время дискуссий. Наш президент не согласился.

Почему организаторы не решили прямо с главными гостями предложить голос гостю из Польши? Я уверен, что организаторы с израильской стороны знали отлично, что Анджей Дуда использует эту возможность, чтобы нанести какой-то удар на другого гостя Владимира Путина. С другой стороны, могу догадываться, что сам Владимир Путин не очень заинтересован в том, чтобы польский президент выступал и нанес этот удар.

Можно догадываться, что позиция в международной политике господина Путина чуть выше, чем господина Анджея Дуды», – отметил журналист.

По его мнению, именно поэтому обиженный польский президент решил вовсе не посещать данное мероприятие, что позволило избежать русофобских выходок в ходе форума.

«Наш просто не захотел. С точки зрения людей, таких, как я, тех, которые не поддерживают это правительство и сильно уважают пост, который держит Анджей Дуда, но не очень уважают его, это положительное решение, что его так не будет. Меньше Анджея Дуды – нам меньше стыдно станет. Я уверен, мне было бы стыдно», – резюмировал Цыхол.