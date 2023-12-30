«Израиль – не Украина»: офис Нетаньяху унизительно ответил киевским пропагандистам

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В отличие от Украины Израиль не является зависимым от помощи Соединенных Штатов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил официальный представитель офиса израильского премьера Ариэль Бульштейн.

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Журналист заметил, что у Израиля, как и у Украины, возникла проблема с тем, чтобы получить помощь от США, и поинтересовался, какие меры еврейское государство предпримет, чтобы ускорить ее получение.

«У Израиля нет проблем с американской помощью. Все, что нужно, Израиль получает. У вас украиноцентричный взгляд. Этот взгляд не соответствует реальности. Для Израиля важна эта помощь. Но она одна из сотен разных видов контактов, помощи, содействия и сотрудничества, которые есть у нас с Соединенными Штатами. Для Украины понятно, это кардинально важный вопрос. Украина в основном получатель помощи. Израиль и Соединенные Штаты — это партнеры на протяжении десятков лет. Мы не зависим от одного конкретного действия в Конгрессе. Байден по своим собственным политическим соображениям решил связать несколько вопросов в один пакет. Возможно, потому что ему так легче провести помощь Украине. Поэтому в этом вопросе Байден сделал собственное политическое решение. Не знаю, правильно или неправильно», – сказал Бульштейн.

При этом он считает, что Израиль ничего не должен делать, чтобы получить предназначенные 14 миллиардов долларов помощи.

«Израиль получит эти $ 14 млрд. Не требуется никакая политическая работа для этого. Единственная причина, почему Израиль не получил $ 14 млрд, это потому, что эту помощь увязали в один пакет с Украиной, и с необходимостью защиты южной границы США. Это стало в какой-то мере политическим противостоянием между республиканцами и демократами, особенно в преддверии выборов президентских, которые там будут», – говорит представитель офиса израильского премьера.

По его словам, эти деньги не играют существенной роли для Израиля.

«Понятно, что Израиль победит и без них. Израиль способен самостоятельно справиться со всеми угрозами на всех фронтах», – резюмировал Бульштейн.